Wado de Pedro negó cortocircuitos en el Frente de Todos y habló de "mano dura" contra el narcotráfico

"Yo pertenezco a una cuarta generación de productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, con lo cual sé lo que es levantar, sostener y mantener las tradiciones y la identidad en torno a una producción. Y en Mendoza veo eso", valoró.

Vendimia, vitivinicultura y visión estratégica

El referente kirchnerista consideró que en la provincia hay buenas experiencias en lo que se refiere a "la articulación entre el sector público y el privado, con visiones estratégicas de la Argentina y la región, buscando darle certidumbre a quienes invierten y trabajan".

"Esta actividad -definió- depende mucho del clima, la naturaleza, la macroeconomía; y cuanto más acuerdos hay más certidumbre tiene el productor".

En cuanto a su eventual candidatura a presidente, De Pedro bajó el tono de los trascendidos.

"Para mí es difícil hablar de candidaturas -analizó- porque estamos muy focalizados en cómo ayudar a las economías regionales. En buena parte del país tenemos una sequía importante, con lo cual son momentos de estar cerca para poder seguir generando empleo, arraigo y una economía que crezca. Para lo otro todavía falta".

¿Sigue la interna en el Frente de Todos?

De Pedro es reconocido como un dirigente pragmático. Sin embargo, muchos se plantean si ese pragmatismo lo llevará a tolerar una eventual carrera para la reelección de Alberto Fernández, o un protagonismo absoluto de Sergio Massa.

-Desde el punto de vista ideológico, ¿hay más sintonía hoy dentro del Frente de Todos respecto a, supongamos, lo que ocurría hace un año?

-Yo no hablo de eso sino de problemas concretos de la gente. En el Frente de Todos hoy no hay discusiones sobre candidaturas ni sobre cuestiones personales. Y además me gusta el debate interno, la democracia, que se expresen las distintas opiniones; por lo que tampoco voy a dramatizar. Pero sí está claro que siempre el eje tiene que ser en torno a cómo se resuelven cosas concretas.

De Pedro y la "mano dura"

Con la campaña cada vez más cerca, uno de los flancos que se le agravó a la Nación es el de la lucha contra el narcotráfico. En efecto, De Pedro estuvo reunido esta semana con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para firmar un convenio que colabore con la seguridad en una provincia que registra índices criminales preocupantes.

"El viernes me tocó recibir al gobernador de Santa Fe y poner a disposición una herramienta que diseñamos en el Ministerio del Interior: un sistema de identificación biométrica que sirve para luchar contra el crimen organizado. También pudimos financiar la compra de 600 cámaras de seguridad. Es decir que más allá de las versiones sobre candidaturas, yo sigo centrado en resolver problemas", dijo.

Y remató: "Este humilde aporte es porque entendemos que en este tema no hay especulación ni división política. Cuando hay un problema tan estructural no tiene sentido dividir responsabilidades, es preciso convocar a todos para que pongan mano dura en la lucha contra el crimen organizado".

