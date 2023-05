Jorge Pandolfino, el empresario que combina las artes marciales con las ganas de gobernar Las Heras

Jorge Pandolfino retrato.jpg Pandolfino cuenta que cuando decidió meterse en política mucha gente le dijo que no lo hiciera. Pero él insistió.

►TE PUEDE INTERESAR: Ya son 22 los echados o renunciados en Las Heras tras el "plumazo" de Orozco y su cambio de bando

"No soy anti nada, la gente reclama resultados concretos"

Nació en Guaymallén, hijo de un padre comerciante. "Cuando crecí un poco, nos dedicamos al negocio de la madera; después, como a los 20 años, me vine a vivir a Las Heras. Siempre trabajando en el ámbito privado; llevo tres décadas en el negocio agrícola y hoy exporto ajo a todo el mundo, con bases operativas en Brasil y Chile. Apoyé las ideas peronistas pero nunca tuve un cargo. Y siempre, también, viví practicando yudo y artes marciales. Fui 8 años presidente de la Federación Mendocina de yudo", se presenta él.

Recalca que si bien defiende las ideas del peronismo clásico, va a los comicios sin acompañar a ninguna otra fórmula. "No soy anti nada. Nosotros somos justicialistas que vamos en boleta corta, sin sumarnos a ningún candidato a gobernador, aunque obviamente tendremos una actitud productiva con quien gobierne la provincia"

Pandolfino se reconoce un hombre de familia. Tiene 3 hijos -uno es Franco Pandolfino, corredor de motos que fue campeón sudamericano- y desde hace 37 años está casado.

"La clave es que en las cosas que uno hace haya amor e inteligencia. Si no hay amor no hay nada. Y la inteligencia te sirve para resolver los vientos en contra", interpreta.

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Orozco aseguró que La Unión Mendocina lo cobijó porque Cambia Mendoza le soltó la mano

-Además de su presencia en el ámbito empresarial, usted es conocido en el mundo del deporte y las artes marciales ¿En qué lo marcó este contacto estrecho con el yudo y el boxeo?

-El deporte te da valores. En yudo tenemos algunas máximas que pueden guiarte. Es un arte en el que no siempre gana el que parece más fuerte. Una de esas máximas es "ceder para vencer"; otra es “no subestimar nunca al oponente” y otra es "entrená hasta que de la boca te salga sal". Eso es lo que me marcó en la vida. Por eso también abrí un gimnasio, Pandolfino Boxing (San Miguel 543, Las Heras), y soy promotor de eventos boxísticos.

Pandolfino Box.jpg Pandolfino asegura que rescatar a la juventud mediante el deporte y el trabajo genuino es una de sus prioridades. El precandidato tiene un gimnasio en la calle San Miguel.

►TE PUEDE INTERESAR: Lejos de la renovación, la política mendocina recicló a 7 ex intendentes vintage y los candidateó

El peronismo es otro de sus faros. "Siempre me identifiqué con el justicialismo en su doctrina pura, que no tiene nada que ver con los planes sociales. Nosotros pensamos que por lo menos la persona debe producir lo que consume. Eso requiere trabajo genuino y fomentar las inversiones", subraya.

Y agrega: "Mirá, en 1948 a Perón le llamó la atención la velocidad con la que una parte de Alemania se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se contactó con el primer ministro alemán para consultarle sobre este milagro económico. Y este hombre le respondió simplemente 'lo hicimos con trabajo'. Es lo que nos falta acá. Se ha perdido la cultura del trabajo y hay que recuperarla. No es una idea abstracta. Existen fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para esto. Lo que pasa es que quienes gobiernan no las aprovechan porque hace años que viven de puestos políticos y eso los ha vuelto cómodos".

►TE PUEDE INTERESAR: El radical Marcelino Iglesias encabezará la lista de senadores provinciales de Cambia Mendoza

"Cuando dije que iba a ser candidato en Las Heras quisieron tirarme abajo"

Pandolfino recuerda que cuando hace 3 años decidió lanzarse a la política no faltó quien intentara disuadirlo.

"Uh, me re tiraban abajo -recapitula-. Un gran amigo mío, empresario también, me planteó que estaba loco de la cabeza: '¿Qué necesidad tenés?', me dijo. A su vez, yo le consulté a él por qué seguía activo, si ya había logrado casi todo en términos económicos. Y él me contestó que continuaba, sobre todo, por la gente que trabaja en su empresa. Entonces yo le dije 'bueno, yo también voy a ser candidato para mejorar la vida de la gente que trabaja'. Ahí me entendió. No puede ser que los que laburan estén así".

¿Qué vamos a hacer hasta que la macro se arregle? ¿Esperar? ¿Qué vamos a hacer hasta que la macro se arregle? ¿Esperar?

-De todos modos, los políticos mendocinos suelen plantear que para hacer mejoras en serio dependen mucho de la macroeconomía, que sigue en crisis y está manejada por el gobierno nacional...

-¿Y qué vamos a hacer hasta que la macro se arregle? ¿Esperar? Si vos tenías 80 lucas para darles de comer a tus hijos y te las gastaste el día 15 de este mes, ¿qué harías? ¿Dejar que todos se mueran de hambre o salir a resolverlo como mejor puedas? Por eso nosotros tenemos un proyecto departamental. Quiero trasladar mi experiencia como empresario al municipio. La gente está podrida de candidatos que hablan mal de los demás. Eso te lleva a la apatía. Y si como sociedad no nos ponemos de pie en cosas concretas, nadie lo va a hacer por nosotros.

-¿Cuáles son los principales problemas sociales que usted ve en Las Heras?

-Hoy estamos luchando con algo más grave que las diferencias ideológicas. En nuestros barrios, por falta de proyectos de vida, se está instalando la maldad. Hay pibes que matan para sacarte un teléfono que venderán para comprar drogas. Eso está aunque no lo queramos ver, y si no asumimos esa verdad no vamos a poder luchar contra ella. Por eso si llegamos a la intendencia nuestra prioridad uno va a ser alejar a nuestra juventud de las adicciones mediante el deporte y el trabajo genuino.

WhatsApp Image 2023-05-06 at 08.45.03 (2).jpeg "Nuestra prioridad uno va a ser alejar a nuestra juventud de las adicciones mediante el deporte y el trabajo genuino", insiste Pandolfino.

Pandolfino lamenta que las altas tasas de pobreza y la falta de infraestructura compliquen a quienes invierten en el departamento. "Hace décadas que yo hago emprendimientos en Las Heras. Pero el estigma hace que una casa lasherina valga menos que una casa en Ciudad. Esa injusticia tiene que cambiar", explica.

►TE PUEDE INTERESAR: La provocadora reacción de Hebe Casado con el periodista que la trató de "ácida e irredenta"

-También es cierto que en el Gran Mendoza se replica un fenómeno típico de las ciudades importantes: la gente de zonas rurales o semirrurales se van "al centro" porque sienten que no hay oportunidades en sus localidades. Y eso genera grandes bolsones de precariedad...

-Porque nadie les da bola a las zonas rurales. Como consecuencia tenés que en Las Heras el 81% de la población está en el 5% del territorio. Los que viven lejos no tienen acceso a la salud de calidad, ni a la educación y a veces ni siquiera al agua. Y una de las cosas que sabemos es que en estos temas no se pueden decidir las cosas solos. Vos no podés, por ejemplo, meter una ciclovía sin hablar con los comerciantes de esas áreas. Se empieza al revés. Hay que escuchar a los vecinos, ir a esas áreas alejadas: la gente que vive ahí sabe perfectamente qué cosas se han hecho bien y qué cosas faltan.

-En caso de ser candidato, usted se enfrentaría con fuerzas poderosas, como Cambia Mendoza o La Unión Mendocina ¿Qué estrategia tendría en ese escenario?

-La gente que ya nos ha gobernado ganó poder porque le metió miedo a la gente. Por eso yo les digo a los vecinos que no tengan miedo, que las cosas se pueden hacer. No hay por qué resignarse a entregar la dignidad a cambio de un plato de comida. Y a los empleados municipales les recalco: no se dejen intimidar. Nosotros a quien tenga sentido de pertenencia respecto a su trabajo le vamos a levantar su sueldo ¿Cómo? Simple. Saco todos los negociados que se hacen tercerizando obras con empresas y armo una compañía que pertenezca al municipio. Y vamos a hacer la obras por el 30% de lo que cuestan hoy. Sé hacerlo porque hace décadas que gestiono en el ámbito privado. Muchos políticos jamás han tenido la experiencia de reunir la plata para pagar sueldos y que las cosas funcionen. Yo sí.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: Mendoza lanzó su promoción como sede del Mundial Sub 20 y espera a miles de turistas