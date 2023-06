Jorge Pandolfino cerró la campaña de las PASO con el compromiso de "poner a Las Heras de pie"

Jorge Pandolfino retrato.jpg Jorge Pandolfino es empresario agrícola y profesor de yudo. Además tiene un gimnasio y es promotor de eventos boxísticos. Opina que el deporte es una herramienta para sacar a la juventud de las adicciones.

“Hemos caminado por los diversos sectores de Las Heras para dialogar con la gente, sobre todos los más necesitados. El mensaje es que no pierdan las esperanzas, que todo es posible", dijo, y recalcó que tiene "muchas ideas para mejorar la situación donde existen tantas necesidades en todo el departamento. Nos pone muy triste ver lo que pasa en algunos lugares"

Pandolfino invitó a los lasherinos a "ponerse de pie" y subrayó: "Les pido a quienes hacen política que no pierdan la sensibilidad. Es terrible lo que está pasando, tenemos que entender si no aceptamos la verdad de lo que está sucediendo, cada vez vamos a tener más problemas de todo tipo".

El referente está convencido de que "los resultados para cambiar todo esto se logran trabajando en conjunto, codo a codo y pensando que se puede hacer para ser eficaces".

"Tenemos un 60 por ciento de pobreza y existe una falta y una ausencia total del Estado. Tenemos que prevenir la falta de seguridad y eso se hace generando fuentes de trabajo para que la gente se pueda desarrollar", propuso.

Pandolfino y sus proyectos de "generar trabajo genuino"

Para el precandidato -que reinvindica las banderas del justicialismo clásico- la clave para salir de la inacción está en generar empleo genuino.

"El desempleo genera tristeza, incertidumbre, desesperación, la gente se enferma ante la falta de oportunidades y eso acarrea todo esto que está sucediendo, por eso debemos preocuparnos del tema de dignificar a la gente", repitió el jueves.

"Mi mensaje es muy claro para todos los funcionarios municipales. No se dejen amedrentar, no se dejen apretar. Los mandan a militar aun contra su voluntad, le hacen decir lo que no quieren decir, les hacen mentir y eso es muy indigno, trabajar con la necesidad de la gente es indigno", agregó.

"Los aprietan para tenerlos de su lado y eso no se debe hacer -diagnosticó Pandolfino-; pero te puedo asegurar que Dios se enoja ante esto. Arreglar el tema del municipio es muy sencillo. De esto se sale gestionando sin malgastar el dinero de la comunidad y tratando de aumentar los sueldos miserables que se les paga a los empleados municipales”.

Por último, arremetió: "Lo primero que vamos a hacer cuando nos hagamos cargo va ser terminar con todos los negociados asquerosos que se hacen en el municipio para sólo lucrar, esto lo puedo asegurar porque tengo bastante conocimiento de lo que estoy afirmando por eso me enojo al decirlo".

"Nosotros no tenemos necesidad de buscar empresas de afuera para hacer trabajos que los mismos empleados municipales pueden hacer. Ahorrando ese dinero puedo pagarles mejor al empleado municipal. No hay necesidad que se vaya nadie, personalmente tengo proyectos para que todos podamos desarrollar, por eso les digo a ellos que no se dejen apretar, que no tengan miedo. Vamos a ordenar el municipio de una buena vez”, resumió.

“Los que han pasado por el municipio se han enriquecido. Hay que mirarlos, investigarlos, así de sencillo. Si quieren hacer negocios que se pongan un quiosco y que gane plata con la de ellos no con la de otros”, cerró.