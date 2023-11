Javier Milei volvió a cargar contra Sergio Massa al que acusó de mentiroso

Este miércoles Milei aprovechó un posteo del ministro de Economía en redes sociales en el que criticó la idea del espacio mileísta de fomentar un mercado de órganos humanos.

Massa dijo "yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio". Y su contrincante lo retrucó: "Lo que nadie cree es en tu palabra".