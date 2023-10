Javier Milei lanzó su spot de campaña bajo la consigna "no hay más casta que Massa"

►TE PUEDE INTERESAR: Morales y Macri se dijeron de todo en otro capítulo de la interna de Juntos por el Cambio

Spot Milei.JPG Imagen del spot.

Milei insistió con el tema de la casta

"Massa es la continuidad del modelo decadente, es la casta, tranza con los empresarios prebendarios, rodeado de políticos chorros", denunció.

En la misma línea, remarcó: "Es la continuidad de la decadencia, es el rey de la casta, no hay más casta que Massa".

En los últimos días, tras el acuerdo táctico con un sector del PRO, encabezado por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, la gráfica libertaria cambió: mutó del uso del negro y el amarillo a tintes blancos y tipografía más claros.

En su corta duración Milei sólo aprovechó para criticar a Massa y no dio a conocer propuestas, al menos por ahora.

Milei trazó un parangón con San Martín

Minutos después, por el mismo canal, el diputado fundador de La Libertad Avanza citó al libertador José de San Martín. "Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos", sostuvo.

"Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. SEAMOS LIBRES y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje", concluyó a tres semanas del balotaje.

