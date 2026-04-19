Javier Milei anunció en Israel vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv

milei y netanyahu Foto: Noticias Argentinas

Durante una conferencia de prensa conjunta, ambos líderes confirmaron avances significativos para la relación bilateral:

Vuelos directos: Se anunció la creación de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv operada por la aerolínea El Al. Se espera que el servicio comience a funcionar en noviembre, facilitando no solo el turismo sino también el intercambio comercial y el vínculo con la numerosa comunidad argentina en Israel.

Se anunció la creación de una ruta aérea directa entre operada por la aerolínea El Al. Se espera que el servicio comience a funcionar en noviembre, facilitando no solo el turismo sino también el intercambio comercial y el vínculo con la numerosa comunidad argentina en Israel. Hub de Inteligencia Artificial (IA): Milei y Netanyahu firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en el desarrollo de IA. El mandatario argentino destacó que "Israel es una potencia tecnológica y Argentina tiene el capital humano y la libertad regulatoria para ser el próximo hub mundial" en esta materia.

MILEI SE REUNIÓ CON NETANYAHU Y REFUERZA LAZOS ENTRE ARGENTINA E ISRAEL MILEI SE REUNIÓ CON NETANYAHU Y REFUERZA LAZOS ENTRE ARGENTINA E ISRAEL

Un lugar de honor en la independencia israelí

La visita coincide con una fecha de enorme peso institucional: el 78° Día de la Independencia de Israel. Como muestra de la estrecha alianza, Milei participará en la ceremonia oficial en el Monte Herzl, donde tendrá el honor de encender una de las antorchas, un gesto reservado para personalidades de gran relevancia para el Estado hebreo.

La agenda continuará este lunes con la entrega de un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan y reuniones con el presidente Isaac Herzog, consolidando un viaje que busca no solo estrechar lazos diplomáticos, sino también atraer inversiones tecnológicas en un contexto global complejo.