En el conflictivo Medio Oriente, el presidente Javier Milei aterrizó este domingo en Tel Aviv para dar inicio a una gira oficial por Israel cargada de misticismo, gestos políticos de alto impacto y acuerdos que buscan posicionar a la Argentina en la vanguardia tecnológica. En sus primeras horas en Tierra Santa, el mandatario combinó la espiritualidad en el Muro de los Lamentos con una agenda bilateral de máxima relevancia junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Javier Milei anunció en Israel vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv
Javier Milei inició su gira oficial. Rezó en el Muro de los Lamentos y suscribió acuerdos estratégicos con Benjamin Netanyahu en Israel
Apenas arribado, y antes de sumergirse en las reuniones de Estado, Milei se dirigió a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Allí protagonizó una de las imágenes más potentes de su gestión: frente al Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado donde el pueblo judío puede rezar, el libertario se mostró profundamente conmovido. Con la kipá reglamentaria y apoyando sus manos sobre las milenarias piedras, el Presidente se tomó varios minutos de recogimiento y oración, reafirmando su cercanía espiritual con el judaísmo.
Alianza estratégica: IA y conectividad aérea
Tras el paso por los sitios sagrados, la agenda viró hacia lo geopolítico y económico. En Jerusalén, Milei fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo saludó con un afectuoso “Bienvenido a Israel, mi amigo”.
Durante una conferencia de prensa conjunta, ambos líderes confirmaron avances significativos para la relación bilateral:
- Vuelos directos: Se anunció la creación de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv operada por la aerolínea El Al. Se espera que el servicio comience a funcionar en noviembre, facilitando no solo el turismo sino también el intercambio comercial y el vínculo con la numerosa comunidad argentina en Israel.
- Hub de Inteligencia Artificial (IA): Milei y Netanyahu firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en el desarrollo de IA. El mandatario argentino destacó que "Israel es una potencia tecnológica y Argentina tiene el capital humano y la libertad regulatoria para ser el próximo hub mundial" en esta materia.
Un lugar de honor en la independencia israelí
La visita coincide con una fecha de enorme peso institucional: el 78° Día de la Independencia de Israel. Como muestra de la estrecha alianza, Milei participará en la ceremonia oficial en el Monte Herzl, donde tendrá el honor de encender una de las antorchas, un gesto reservado para personalidades de gran relevancia para el Estado hebreo.
La agenda continuará este lunes con la entrega de un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan y reuniones con el presidente Isaac Herzog, consolidando un viaje que busca no solo estrechar lazos diplomáticos, sino también atraer inversiones tecnológicas en un contexto global complejo.