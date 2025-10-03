Inicio Política Javier Milei
Javier Milei se reunió con Mauricio Macri y acordaron trabajar juntos después de las elecciones

Según escribió Milei en X, "vamos a trabajar juntos a partir del 27 de octubre para impulsar reformas estructurales para el país"

Por UNO
Milei y Macri se reunieron en la tarde de este viernes en Olivos.

Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se reunieron este viernes a la tarde en Olivos, en un encuentro que el libertario calificó como "muy fructífero", según él mismo publicó en X. También destacó que "acordaron trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre para impulsar reformas estructurales".

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”, fue el posteo que escribió en X el presidente.

