Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se reunieron este viernes a la tarde en Olivos, en un encuentro que el libertario calificó como "muy fructífero", según él mismo publicó en X. También destacó que "acordaron trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre para impulsar reformas estructurales".
Comicios 2025
Javier Milei se reunió con Mauricio Macri y acordaron trabajar juntos después de las elecciones
Según escribió Milei en X, "vamos a trabajar juntos a partir del 27 de octubre para impulsar reformas estructurales para el país"