Javier Milei se reunió con Mauricio Macri y acordaron trabajar juntos después de las elecciones

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”, fue el posteo que escribió en X el presidente.

Noticia en desarrollo