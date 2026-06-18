Javier Milei repudió a Florencia Peña y apuntó contra la "impunidad de los micrófonos"

florencia peña

Para el mandatario, la gravedad del asunto radica en la falta de rigurosidad profesional, independientemente del resultado de la información. "Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano”, disparó con dureza.

En ese sentido, acusó a este sector de creer que su rol los exime de "atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad".

Despido inmediato y diferenciación de medios

A diferencia de otros cruces con la prensa, en esta oportunidad el presidente rescató la velocidad de reflejos de las autoridades de la plataforma digital para cortar el problema de raíz.

“Vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto”, argumentó Milei.

Inmediatamente, aprovechó para fustigar a los diarios y canales masivos: "Eso no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo ‘periodismo’”.

El debate de fondo: la pauta y la audiencia

El escándalo del "caso Jorge Messi" vuelve a encender un debate latente en la agenda del Ejecutivo: la subsistencia económica de los espacios de comunicación y el uso de los fondos públicos. En los últimos párrafos de su alocución, el líder libertario trazó una línea divisoria entre los creadores de contenido de espectáculos y el periodismo político tradicional que cuestiona su gestión.

“Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres”, contrastó el presidente, concluyendo con una fuerte acusación hacia las estructuras de medios tradicionales, a las que señaló por “cobrar pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

El episodio deja flotando una profunda preocupación en el ambiente de los medios digitales sobre la responsabilidad civil ante los micrófonos.