Javier Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios contra Karina fueron hechos con IA

javier milei gonzalo roca elecciones 2025 Javier Milei y Gonzalo Roca, vicepresidente de La Libertad Avanza en Córdoba y quien encabeza la nómina de candidatos a diputados nacionales. Foto: redes sociales

Respaldo al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza

Recordó que la economía marchaba hasta hace unos meses atrás, pero en ese momento “el partido del Estado se asustó porque vio cómo progresaban los argentinos y se dieron cuenta de que no había lugar para los vagos y los corruptos liderados por la chorra de la tobillera”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de los audios con chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial, mientras que ellos tienen a una condenada por afanar la plata de Vialidad Nacional”, gritó Milei ante la ovación de los militantes libertarios que se dieron cita en el Parque Sarmiento de la capital cordobesa.

Y añadió: “Quizás que cuando hacen el número tres con la mano son las tres causas que le faltan (tener sentencia) Los Sauces Hotesur, Memorándum con Irán y la de los cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad”.

En otro párrafo de su discurso, el presidente arengó a la militancia tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de la inestabilidad económica de los últimos días. "No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino, fracasar de vuelta. No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar. Claro que se puede, vamos carajo”, remarcó.

Sobre el escenario acompañaron a Milei, el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de LLA, Gonzalo Roca, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

Fuente: Noticias Argentinas