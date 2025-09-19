Javier Milei confirmó que Argentina negocia un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos

javier milei bolsa de comercio (1)

La noticia de que Caputo se sumará a la comitiva oficial alimentó las sospechas de que podrían encontrarse con Bessent en su estadía en Estados Unidos.

El gobierno se vio apremiado esta semana ante la alta presión que vivió el tipo de cambio y que lo forzó a desprenderse de U$S1.110 millones en tres días de intervenciones del Banco Central para defender el techo de la banda de flotación.

"Según registros del Tesoro de EE.UU., Argentina usó el Fondo de Estabilización Cambiaria en 1995 por U$S1.000 millones", advirtió el director del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letcher.

Negociación con EE.UU. por un nuevo préstamo: qué dijo Javier Milei

Consultado sobre si se esperaba una inyección de fondos proveniente de Estados Unidos, Javier Milei dijo que "teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y que ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para afrontar los pagos del año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en junio".

"Esas negociaciones demandan tiempo y hasta que no esté confirmado no queremos hacer anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", expresó el presidente.

En la misma línea se había expresado Caputo el jueves por la noche, asegurando que trabaja en los acuerdos financieros necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda, con el objetivo de asegurar no solo los pagos de enero, sino también los de julio

"Si realmente creen que, nosotros que no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, lo vamos a hacer en la situación actual, sepan que no", remarcó Caputo en el streaming Carajo.

Fuente: El Cronista