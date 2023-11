Javier Milei asistió a una ceremonia judía y recibió la bendición de un reconocido rabino

“Celebro a este hermoso país, Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación Argentina para que vuelva a ser lo que fue antes. Estoy seguro que con la ayuda de Dios ayudarás a la Nación y, con el pueblo de la Argentina, lo lograrás”, expresó Pinto Shilta en inglés al recibir a Milei, quien le agradeció: “Thank you, thank you, rabbin”.

Luego Pinto Shilta se dirigió a Karina Milei, hermana del nuevo mandatario, quien lo acompañó: “Rezamos a Dios para que lo protejas en todo lo que necesite”.