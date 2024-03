Janina Ortiz se enfureció en la Legislatura y acusó a los diputados de condenarla sin pruebas

Mañana agitada

Aunque se pensó que esta mañana estaría en su lugar la abogada que la representa, María Elena Quinteros, al final la integrante de La Unión Mendocina llegó, presentó un extenso escrito y fue muy enfática en sus intervenciones.

"Tengo que resolver mi situación en la Justicia, no acá -espetó Ortiz entre lágrimas de bronca-. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario con una condena firme (...). Yo les pregunto: ¿de qué me tengo que defender acá, si yo hoy ante la Justicia no tengo sentencia? Soy la única persona que tiene que demostrar que es inocente de algo sobre lo cual no ha sido juzgada. Y me están hostigando permanentemente con los medios y con pedidos de informes".

En este video puede verse uno de los tramos intensos del intercambio (crédito: Pablo Gamba):

Embed

Previamente, los legisladores habían recibido un informe respecto al avance en la investigación judicial que recae sobre la diputada. Está señalada por supuesta coacción agravada y fraude a la administración pública en la comuna lasherina, pero es verdad que no tiene condena.

Aquí, otra parte del diálogo:

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Hubo reuniones de último minuto con empresarios y la Ley Minera se encamina a tener dictamen

"Vi que estaban haciendo caras"

Ortiz explicó por qué aunque al principio no pensaba presentarse en la Casa de las Leyes, finalmente se decidió y fue.

"Originalmente le llegó una citación a mi abogada, algo que no corresponde por el reglamento interno de la cámara. A mí esto nunca se me planteó como una invitación", argumentó la diputada de LUM ante la consulta de Canal 7.

"Por tanto -continuó-, yo había decidido no venir y que directamente se presentara un escrito. Sin embargo, vi por (la transmisión de) Youtube que los legisladores ponían caras y hablaban de una invitación, así que decidí venir personalmente",

Ortiz versus la Legislatura

Días atrás, la Cámara Baja solicitó a la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos y a la Fiscalía N° 28 de Instrucción que informaran de todas las actuaciones que se encuentren “en dichos obrados a partir del pedido de desafuero allí recaído”.

Dicho pedido había sido promovido por el diputado Ambrosini pero acompañado, a su vez, con la firma de diputados de todos los bloques.

Tras recibir la información requerida, los integrantes de la comisión decidieron en su reunión de tablas convocar a la legisladora para este martes a las 10, “para escucharla” y que "ejerza su derecho a defensa" en pos de "resguardar la honorabilidad de la cámara".

La postura de Cambia Mendoza -el oficialismo- es pedir la suspensión de Ortiz hasta que se aclare su situación judicial, ya que a pesar de estar sin fueros aún continúa en funciones.

Por su parte, Gabriela Lizana (Frente Renovador) aconsejó no tomar decisiones a las apuradas sobre la exfuncionaria lasherina. "Quiero aconsejar que nos demos el tiempo necesario para reflexionar, porque esta circunstancia nos pone en la incómoda situación de tener que opinar sobre un par antes de que haya sido condenado", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Largas filas en las oficinas de ANSES Mendoza tras los anuncios de despidos

Las causas penales que pesan sobre Janina Ortiz

La Justicia solicitó que Ortiz se presente sin demora en las dos unidades fiscales donde aún no pueden imputarla por los delitos penales de su gestión como secretaria de Gobierno de Las Heras, tras interponer varios recursos defensivos, como nulidades.

Ella dice que no le reciben las pruebas a su favor y que está sujeta a derecho. Está salpicada ya desde 2022 en una causa por coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal a quien, según la hipótesis de la fiscalía, obligó a encontrarse y a grabar una conversación con el ex subsecretario de Gobierno, Osvaldo Oyhenart, en la que éste habría referido que podía disponer a su antojo de dineros públicos y puestos de trabajo en Las Heras.

El arma de fuego, según la denunciante, fue utilizada para obligar a la presunta víctima a entregar la grabación.

Más tarde, se sumó otra investigación: el destino de fondos públicos de Las Heras otorgado a cooperativas de trabajo. Nuevamente Ortiz quedó en la mira, ahora de Delitos Económicos, pero no fue imputada porque ya era legisladora provincial.

Sí fueron imputados el ex jefe comunal y esposo de Ortiz, Daniel Orozco, Oyhenart, su yerno -Juan Pablo Pandolfi- y un hombre que figuraba como titular de la cooperativa que recibió $35 millones.

En noviembre de 2023, el procurador penal Gonzalo Nazar y el fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, pidieron a la Cámara de Diputados el desafuero de Ortiz por las causas de coacciones agravadas y fraude.

Diputados le quitó a Ortiz los fueros de inmunidad a fines de diciembre, por lo cual sigue siendo legisladora pero ya sin el paraguas que le permitía no presentarse en la Justicia.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.