Tras quitarle los fueros, ahora la Cámara de Diputados evalúa si suspende o no a Janina Ortiz

Andrés Lombardi (10).jpeg El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, destacó que tras la quita de fueros a la diputada Janina Ortiz y ante la investigación judicial por una causa de fraude, La Unión Mendocina "debería pedirle la renuncia". Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Así lo confirmó el presidente de esa cámara, Andrés Lombardi: "La Cámara de Diputados en su absoluta mayoría consideró que lo que había que hacer era sacarle los fueros (a Ortiz) para que pueda seguir el proceso judicial. Con lo cual la diputada Ortiz no tiene más ese privilegio de seguir escondiéndose detrás de sus fueros para evitar a la Justicia".

Pero además del desafuero, que se aprobó por 45 votos a favor y sólo 3 ausencias, una de ellas la de la misma Janina Ortiz, en el mismo despacho de comisión los diputados aprobaron que la legisladora sea citada en la comisión de LAC para que pueda "ejercer su derecho a defensa respecto a dichas conductas y sanción de suspensión que podría corresponder".

Antes de avanzar con la posible suspensión, la cámara evaluará cómo avanza la Justicia en las causas en las que ahora investigará a Ortiz.

Ante esa posible sanción, el mismo Lombardi se quejó de que Ortiz había "chicaneado el proceso jurídico y el tratamiento legislativo" y también le apuntó a La Unión Mendocina: "Por cuestiones mucho menores los partidos que han llevado a otros legisladores le han solicitado la renuncia y creo que La Unión Mendocina debería evaluar esa posibilidad".

Todos los bloques votaron a favor del desafuero

Ante el despacho de comisión que pedía el desafuero de Janina Ortiz, los tres bloques con representación legislativa votaron a favor de que se le quitara a la lasherina ese privilegio.

Es más, su propio espacio, La Unión Mendocina, retiró el dictamen de minoría contra el desafuero que había presentado horas atrás. A la hora de votar, aprobó la decisión, como ya habían preanunciado los compañeros de bancada de Ortiz.

"Ella quiso hacer parecer un gesto de grandeza, diciendo que pedía su propio desafuero, cuando sólo hizo números y se dio cuenta de que igual sería desaforada. Ahora dice que no tenía problemas, pero hasta ayer sí tenía problemas", marcó el jefe de la bancada oficialista, Enrique Thomas.

Por su lado la diputada massista Gabriela Lizana si bien acompañó y habló del "tratamiento de causas de corrupción", también le enrostró a Cambia Mendoza que "hasta febrero de este año, (Daniel) Orozco era el mejor intendente del mundo", dijo irónicamente por la valoración que ese frente hacía del intendente de Las Heras y que luego mutó cuando el médico lasherino decidió irse al frente que lidera Omar De Marchi.

Janina, con todo contra la UCR

Janina Ortiz.jpg Janina Ortiz aseguró que el bloque radical la persigue y remarcó que pidió su desafuero "porque no tengo nada que ocultar".

"Ellos (el radicalismo) quisieron instalar un artículo 3 donde hablaban de suspensión; por eso el PJ se abstuvo (de votar el despacho de comisión)", dijo Ortiz minutos después de las 11 y ya en el recinto. Acudió y dialogó con la prensa por este tema, pero se retiró cuando estaba por comenzar la sesión. En el material se refería al apartado tercero del despacho de mayoría que sacó la comisión que juzga si debe mantener o no estos fueros.

"El bloque que quedó esperando eso (que la suspendan) fue el bloque UCR. Quedó claro cuál es el sector que me está persiguiendo, porque antes siempre mandaban a los del PRO o a otros, pero ayer hablaron ellos, directamente ", dijo Ortiz, que fue parte de ese mismo radicalismo hasta hace ocho meses, cuando junto a su marido decidió irse a la fuerza de Omar De Marchi.

"La gente me eligió; eligió a La Unión Mendocina y a sus representantes para ser una verdadera oposición, como lo estamos siendo. Eso tiene un costo y ayer (por el martes en la comisión de LAC) quedó demostrado. Si bien acato la decisión de la mayoría, quiero decir que no es correcto. La acato, aunque me iré a las vías correspondientes para denunciar esto", señaló.

"Ante lo que considero un acto de poder sustentado en la mayoría del número, lo que lo transforma en un ejercicio abusivo del poder, dejo expuesta mi voluntad de acogerme a la decisión de la mayoría legislativa, lo que no implica renunciar a las vías legales correspondientes por inconstitucionalidad de los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal", anunció en el documento.