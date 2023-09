Imputaron a un funcionario de Las Heras denunciado por no pagar sueldos de julio

►TE PUEDE INTERESAR: Un juez rechazó 2 planteos de Janina Ortiz y destrabó la causa por coacción

La denunciante en este caso es una mujer contratada en Las Heras hace tres años. Lo que dijo, primero en una denuncia online y luego ante la Fiscalía, fue que el 28 de julio no le acreditaron su sueldo habitual y que al hacer el reclamo, le dijeron en la Tesorería de la Municipalidad (tras consultar a Verón) que su nombre estaba en una "lista negra de personas a las que no querian pagar su sueldo".

Esa lista, presuntamente de cinco personas, habría sido armada, siempre según la denunciante, por cuestiones políticas "por apoyar a un candidato que no está en línea con el candidato" del oficialismo.

municipalidad de Las Heras foto allanamientos 1.jpg La Municipalidad de Las Heras fue allanada en el marco de la investigación por posibles desvíos de fondos de cooperativas. Diario UNO

Denuncia e investigación abierta

Las actuaciones se siguen en la Fiscalía de Alessandra en el expte Nº P-88600/23. La mujer, de apellido Bianchi, denunció estar en una "lista negra" de la Municipalidad de Las Heras. Según dijo al momento de ampliar su denuncia, tres días después de la ratificación de la misma, no es la única persona en la misma situación "pero no se animan a hablar".

En ese momento también contó que no registra "ninguna inasistencia" en junio y julio y que en su bono figura de esa manera.

"Hay mucha gente en esta situación, por estar en listas negras, los pasan a cheques, no cobran o los echan de manera injusticada o buscan cualquier excusa para hacerlo, pero todo por cuestiones políticas", insistió la mujer que aprovechó para decir que cumplía tareas para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y que ahora su "superior se llama Martín Bustos". Bustos es el candidato a intendente del oficialismo.

También aclaró ante la Fiscalía que "desde que presenté la carta documento, no me he presentado más al municipio y a recursos humanos por miedo ya que tienen mecanismos de represalias".

Más allá de lo que afirmó la denunciante, el fiscal aseguró en la imputación de este lunes que a Sergio Verón, director de Capital Humano de la Municipalidad de Las Heras, se le atribuye la supuesta participación en la comisión del delito calificado legalmente como abuso de autoridad, previsto y sancionado por el art. 248 del Código Penal.

Según cree, el funcionario "ordenó -el 18 de julio- no pagar los haberes correspondientes al mes de julio del corriente año, de la empleada María de los Milagros Bianchi, bajo el pretexto de ausencia en los registros de certificación de asistencia del mes de julio, siendo esta orden contraria al ordenamiento jurídico vigente".

Es en virtud de ello que quedó imputado y la investigación seguirá su curso.