Humberto Mingorance aseguró que la Ley de Piedemonte "salió con plena aceptación técnica y política"

piedemonte "El crecimiento desordenado en el piedemonte afectó el ecosistema, afectó cauces, que puedan generar algún problema aluvional", expresó el secretario de Ambiente de Mendoza.

Por esto, sostuvo que "nos tenemos que ocupar de tratar de manera uniforme toda el área del piedemonte, incluyendo los cuatro municipios que impactan que son Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Luján. De esa manera vamos a darle un tratamiento unificado".

Con esta ley de Planificación del Piedemonte, "se va poder ocupar no más del 30% de la superficie porque hay riesgo aluvional, tiene pendientes, no se puede afectar la flora, mucho menos la fauna, y tampoco se pueden hacer pozos sépticos" como se hicieron hasta ahora. "Se pueden hacer distintos sistemas de tratamiento de afluentes cloacales, que no necesariamente se requieren de una cloaca", señaló el funcionario.

La cota 1.200 y el límite de ocupación del piedemonte

"El que quiere construir por arriba de la cota 1.200 debe presentar un estudio de impacto ambiental, es parte de la inversión porque es una zona de preservación ambiental, entonces requiere una evaluación de impacto ambiental donde se van a considerar todas estas variables", detalló el secretario de Ambiente.

El límite es hasta dónde llegaron algunas urbanizaciones de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján. "La zona de boliches hacia el Oeste es el que más se visualiza. La cola de ese loteo en la mayoría de los casos no es formal, no tienen las obras de infraestructura necesarias. Para aquellos emprendimientos, la ley contempla los desarrollos que ya están hechos".

PIEDEMONTE Quienes viven en lotes en el piedemonte que no fueron regularizados, deberán pasar por una fase "dominial", indicó Humberto Mingorance. Luego, deberán regularizar los servicios.

Pero para regularizar esta situación, hay dos aspectos importantes que explicó Mingorance: "Uno dominial, porque la mayoría de esos lotes no pudieron escriturarse porque son fraccionamientos. Entonces como no pasaron por la ley de loteos no se pudieron adquirir como lotes individuales. Por eso va toda una fase de regularización dominial".

Por otro lado "la regularización de servicios, pero no con inversión del Estado, sino acompañando a las uniones vecinales para que regularicen la situación", aclaró el funcionario. "Es la plata que no pusieron los que vendieron. Hay desarrollos en el piedemonte que cumplieron con toda la legislación, hicieron los estudios de impacto ambiental, tienen todas las conexiones como corresponde, si comprás un lote te lo escrituran, no como estos que no te los pueden escriturar".

Y agregó: "Aquellos fondos, o plata, que no pusieron los desarrolladores originales la van a tener que poner los vecinos. Ya estuvimos en contacto con las diferentes uniones vecinales, y ellos están de acuerdo, pero obviamente necesitan que los acompañemos".

Piedemonte (13).jpeg Mingorance aseguró que el Estado acompañará a las uniones vecinales a regularizar los servicios. Foto: Diario UNO

En la ley de Planificación del Piedemonte "está planteado que hay que hacer las obras de infraestructura necesarias para mantener los cauces en las condiciones que son previsibles para que puedan funcionar como aluvionales sin afectar al ecosistema, y principalmente sin afectar la vida de las personas".

"Por encima de la cota 1.200, y hasta la línea divisoria de aguas, todo eso es una zona que tiene mayor preservación ambiental, pero se van a poder hacer algunas actividades turísticas, recreativas y deportivas", adelantó Humberto Mingorance y sostuvo que son emprendimientos de bajo impacto, como cabañas o un hotel chico, ya que es "una zona que ambiental y paisajísticamente es fantástica. Ya hay algunos desarrollos mínimos que se están realizando".

Obras hidráulicas

Respecto a esto, el funcionario manifestó: "Son obras bajo las condiciones que le pone la Dirección de Hidráulica de la provincia. Hay emprendimientos aprobados, por ejemplo, en la zona en Luján, donde Hidráulica requirió hacer ciertas obras, y eso va a costo del desarrollador, no de la provincia".

Además, "la provincia consideró hace años continuar algunos colectores aluvionales en Luján, sobre todo para preservar los desarrollos que se vinieron haciendo, pero el resto de las obras de servicio, saneamiento e hidráulica las hace el desarrollador".

Humberto Mingorance.jpg Humberto Mingorance cuando presentó el informe ambiental en la Legislatura.

Mingorance agregó que "hemos trasladado y mantenido también para la zona del perilago de Potrerillos, que se están preparando los anteproyectos para hacer los proyectos ejecutivos y empezar. Tiene que ver con lo paisajístico, con no impactar la zona, con construcciones sustentables. Ahora la gente, lo turístico y recreativo, pide, compra y adquiere lo que tiene que ver con lo sustentable, y eso le pone valor a los emprendimientos".