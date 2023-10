Hubo debate de candidatos mendocinos al Congreso, pero los de Javier Milei pegaron el faltazo

debate uncuyo nieri aveiro.jpg Nieri le apuntó a Sergio Massa por su propuesta de elevar el presupuesto educativo a 8 puntos del PBI.

Una de las más combativas, sino la más, fue Espeche. No sólo trató a Aveiro y Nieri como "parte de lo mismo, porque se unen para votar presupuestos de ajuste", sino que criticó duramente las porciones destinadas a educación en los planes de gastos de Sergio Massa a nivel nacional y también del propio Rodolfo Suarez en el plano doméstico. También dijo que el Ítem Aula es misógino y machista.

Los demás defendieron sus modelos nacionales y, en el caso del tunuyanino, también departamentales. Tanto habló de su comuna que en un momento se permitió hasta hacer una broma: "Ya sé que me van a decir que soy como Schiaretti en el debate, pero es que hemos hecho mucho en el departamento", lanzó.

► TE PUEDE INTERESAR: El nuevo intendente de Rivadavia prometió bajarse el sueldo y ahorrar $188 millones para la comuna

Las propuestas de los candidatos

Arrancó hablando el candidato a diputado nacional (quien además lo es actualmente), Lisandro Nieri. "Es imposible hablar de educación en la Argentina si no la encuadramos en el contexto de desorden macroeconómico y de pobreza que tenemos ", fue su primera frase. También hizo propuestas: ampliar la cobertura de Nivel Inicial en todo el país, hacer una fuerte inversión en el plan de alfabetización, garantizar conectividad en las escuelas y seguir las trayectorias educativas con herramientas como el GEM. Además, promover carreras cortas para el Nivel Superior.

DECANA FACULTAD EDUCACION UNCUYO EL DEBATE DE CANDIDATOS NIERI AVEIRO.jpg Ana María Sisti, decana de la Facultad de Educación, fue una de las anfitrionas.

"Soy docente y el 70% de mi equipo en Tunuyán también lo es", comenzó Aveiro. De hecho, el intendente electo allí, Emir Andraos, es profesor de Educación Física. "Es cierto que este Gobierno no pudo llevar el presupuesto educativo al 6%, pero el proyecto de Sergio Massa es llevarlo al 8% y es importante plantear eso". Entre sus propuestas, habló de fortalece tecnicaturas en turismo, en producción audiovisual y en inteligencia artificial. Además habló de la Escuela de Idiomas de su comuna, que según dijo, es central por su inserción en materia turística.

"El ítem Aula es misógino y machista", denunció la referente de izquierda Laura Espeche. Pidió que todos los trabajadores cobren el equivalente a la canasta básica nacional, pidió "plata para educación y no para pagar la deuda" y habló de defender la educación pública, laica y gratuita. Además, pegó: "La nueva Ley de Educación que plantean sólo habla de su propio fracaso; es demagogia pura. No hay computadoras y la conctividad es mala. Y este Gobierno local no es mejor: dice que usa el 35% de sus erogaciones en lo educativo y el año pasado apenas puso la mitad de eso", marcó.

Mercedes Llano en Grupo América edit.jpg Mercedes Llano no fue al debate. Por ahora, es la principal anotada al Congreso.

Mirta Díaz es la candidata de Schiaretti al Parlasur. Propuso universalizar salas de 3 y 4 años, una jornada extendida en primarias que dure entre 6 y 8 horas, que haya más colegios técnicos -al menos la mitad, dijo- en Nivel Secundario y que existan escuelas PROA como en Córdba: son instituciones que capacitan en software, programación y biotecnología. Allí, Díaz dijo que la repitencia es del 6%, cuando a nivel país, ese número ronda el 40%. Además, en esas instituciones ya se está enviando a alumnos a hacer pasantías en empresas. Antes de despedirse, lanzó una humorada: agradeció los memes que le han hecho a Schiaretti por tanto hablar de Córdoba en el debate presidencial.

► TE PUEDE INTERESAR: Los candidatos al Congreso y el crimen de Morena: entre "colgarlos en la plaza" o cambiar las leyes