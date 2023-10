Hernán Lombardi pasó por Mendoza: "Milei y Massa buscan la hiperinflación"

►TE PUEDE INTERESAR: La trama de traiciones, sospechas y acusaciones detrás de las causas judiciales de Fecovita

hernan lombardi mendoza 3.jpg El diputado Hernán Lombardi, parte esencial del equipo de Patricia Bullrich, pasó por el Grupo América. Axel Lloret.

Cómo salir de la crisis según Lombardi, ladero de Bullrich

El diputado nacional, uno de los que propuso derogar la Ley de Alquileres, aseguró que el primer objetivo de Juntos por el Cambio es "desalojar al kirchnerismo". Lo hizo en una charla que mantuvo en Te digo lo que pienso, programa que se emite por radio Nihuil.

"Dentro de eso, pensamos que la alternativa que trae un cambio posible es Patricia Bullrich", planteó al electorado a horas del cierre de campaña que la candidata hará en Mendoza, de la mano de su vice mendocino Luis Petri y el gobernador electo Alfredo Cornejo.

"Por otro lado, nos enfrentamos a Milei; pero sus ideas son malas", dijo y explicó su posición: "Dolarizar sin dólares no se puede hacer. Sus ideas son impracticables porque tenés que cambiar la Constitución - y no tiene el consenso para lograrlo-". Además, dijo, "se juntó con lo peor del sindicalismo. Nosotros somos un cambio posible y lo otro es un salto al vacío".

Respecto del candidato del oficialismo, Sergio Massa, Lombardi consideró que "no es competitivo", que "se está desmoronando" y, puntualmente sobre el votante mendocino afirmó que "no van a votar a sus verdugos".

Sobre ello hizo especial hincapié en la "discriminación que ha sufrido Mendoza" por la distribución de los recursos discrecionales y prometió que, de ser gobierno Juntos por el Cambio, será uno de los primeros asuntos a corregir.

"El tema de la inflación te lo soluciona el achique del gasto público y el equilibrio fiscal", consideró.

"Yo entiendo el enojo pero lo que hay que ver es por dónde salimos. ¿Podemos salir con una persona que está sola y se refugia en lo peor de la política? ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Terminamos de romper todo?", se preguntó.

"Milei ya dijo que para hacer una dolarización, le viene bien la hiperinflación. Y Massa también la busca", dijo y advirtió: "Sí se puede estar peor".

hernan lombardi mendoza 2.jpg Hernán Lombardi fue secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri.

¿Cuál es la propuesta del espacio al que representa entonces? "Hay que hacer un recorte de gasto público: el primero, es a la política. Un cambio rápido, profundo y nítido con diputados y senadores que no gasten de más, con un Ejecutivo que no gaste de más. Los subsidios discrecionales a las provincias del mismo color político se tienen que terminar".

El diputado nacional por Mendoza Lisandro Nieri acompañó a Lombardi en el estudio. El ex ministro de Hacienda apoyó los dichos de su colega: "Nos vemos en segunda vuelta. La encuesta son las PASO y lo que pasó desde el 13 de agosto. No encuentro ninguna explicación, con el desastre económico que lidera Massa encabezando esta banda, para que la gente elija continuar con esto".

"Para la baja de impuestos se necesitan leyes y de ahí que la mejor opción es Patricia porque va a tener 10 gobernadores y mayoría en las cámaras", afirmó.