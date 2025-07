Hebe, Pato, Flor, Lili, Anabel y Cris: las chicas superpoderosas de la semana

Milei Motosierra Mendoza.jpg "La motosierra", uno de los signos de una época donde crece la antipolítica.

Aprovechemos al león

El envión que trae el fenómeno Milei quiere ser aprovechado al infinito por quienes forman parte de La Libertad Avanza y por los partidos que orbitan alrededor de ellos como algunas agrupaciones provinciales o armados otrora cercanos al desguarnecido Juntos por el Cambio.

El único presidente que parió esa formación política prefiere posar con Melania Trump y su marido en partidos de fútbol de otro país antes de interesarse por los asuntos de la política doméstica. Tiene buenos contactos y nunca deberá dar explicaciones en un aeropuerto ni temerá su detención.

Las chicas en la vidriera

La diputada nacional Liliana Paponet revalidó su título de candidata al lograr un lugar central en la nómina de cinco que podría moverse en cualquier momento y mantenerla en el Congreso. La sanrafaelina ha mostrado lealtad y habilidad en Diputados y sus compañeros peronistas se lo han reconocido.

El lugar de la mujer es clave en esa nómina porque si al segundo lugar lo ocupasen Flor Destéfanis o Anabel Fernández Sagasti muy posiblemente renunciarían antes de asumir: Flor por su cargo como intendenta y Sagasti por su lugar en el Senado.

Claro que eso sería lo óptimo si se pensase en la oferta más atractiva para el elector, aunque podría pasar otra cosa. La ex diputada nacional Marisa Uceda también suena para quedarse con el segundo lugar representando a La Cámpora, como otros nombres que sí asumirían su lugar en el Congreso.

Sagasti sabe que una fórmula con Félix resultaría más taquillera que con Uceda pero la visión utilitarista de los políticos aparece cada tanto e inclina la balanza.

Patricia se pintó la cara

Patricia Bullrich intercedió para que Hebe Casado tenga protagonismo en el cierre del acuerdo Milei-Cornejo y Cristina sigue desde su prisión domiciliaria el minuto a minuto del acuerdo (aún en veremos) en el PJ menduco.

Flor Destéfanis tuvo un gesto grande renunciado al segundo lugar en la lista del peronismo de cara a las legislativas nacionales ya que hay chances de que el peronismo meta dos diputados en octubre.

Por un pelo no fue chancho

Es bastante interesante lo que podría pasar en octubre con los números en Mendoza. Las especulaciones son sólo eso, pero para eso estamos -entre otras cosas- los periodistas: para chamuyar un poco y que ustedes, mientras leen, pasen el domingo más rápido.

No sería muy hegemónico mi pensamiento si dijese que la matemática le sonríe al PJ mendocino.

En un escenario de enorme polarización en el que dos agrupaciones se lleven el 80% de los votos: 55% para uno y 25% para otro y ninguna otra agrupación superase el 10%, el primero se llevaría 3 diputados nacionales y el segundo dos.

He ahí la importancia de que Sagasti no rompa y se lleve cuatro puntitos que podrían ser fundamentales para meter otro diputado, más sabiendo que en soledad no metería ni uno.

Por eso, siempre es saludable pensar a quién favorece el que rompe si se quiere comprender la realidad completa de la historia.

Una ruptura del peronismo sólo favorecería a Cornejo y a su acuerdo electoral eventual porque le regalaría el cuarto diputado (aunque en realidad sería el quinto) aun sacando ese mismo 55% porque 55 dividido 5 es más que 21 dividido dos.

anabel fernandez sagasti (2).jpg Anabel es una de las que tiene la llave para definir si hay unidad en el peronismo mendocino.

Don Víctor D'Hondt

El sistema D'Hont es extraordinario para repartir cargos en las elecciones para cualquier contienda en la que haya un par de sillones con el mismo poder, por ejemplo: diputados nacionales.

A diferencia de la elección de senadores nacionales en nuestro país, que después de la reforma del '94 creó la figura del tercer senador por provincia, antes eran dos y del mismo partido y ahora son dos para el que gana y uno para el que sale segundo en la contienda en la cual se eligen.

Ese fue un arreglo entre el PJ y la UCR o lo que sutilmente se llamó Pacto de Olivos -de hecho, fueron los partidos más beneficiados con ese cambio- y también cambió el sistema de elección que pasó a manos del pueblo.

Hasta 1994 eran los propios gobernadores quienes designaban a los senadores nacionales como delegados de las provincias, y cada gobernador podía nombrar a dos. Un sistema monárquico que aún se usa en Gran Bretaña con la Cámara de los Lores que son designados por el rey.

En cambio, el método D'Hondt, utilizado para repartir diputados nacionales y otros cargos legislativos, creado por Víctor D’Hondt a fines de siglo XIX, consiste en dividir la cantidad de votos válidos obtenidos por una agrupación por la cantidad de cargos a repartir.

Ese cociente se aplica tantas veces como entre en ese total de votos que obtuvo cada agrupación.

Félix equilibrista

No pueden decir que Félix no sea cortés. Lo cierto es que no le conviene ni ahí bancar a Cristina. Mendoza no es la provincia de Buenos Aires ni por asomo, acá la imagen de la ex presidenta recoge pocas simpatías.

Emir Félix- Séptimo Día Emir Félix, presidente del PJ mendocino, durante su participación en el programa 7D del miércoles pasado. Foto: captura de pantalla Séptimo Día -El Siete

Sin embargo, el ex intendente sanrafaelino no tiembla cuando dice que “es una perseguida política porque su causa está plagada de irregularidades”, como sostuvo en el programa 7D de Canal 7. Es una muestra de que busca el acuerdo.

Félix preferiría no hablar de Cristina en esta campaña; pero es claro que el gesto de repetir que es “una perseguida”, lo posiciona del lado acuerdista comprendiendo que está mucho en juego, sobre todo mirando a 2027.