Hebe Casado respaldó a Milei en la disputa contra los gobernadores por la coparticipación

En cambio, Hebe Casado endureció su postura con un tajante respaldo a Milei firmando un documento en el que asegura que hay "gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico, beneficiarios de prebendas de todo tipo: la lista de corporaciones que deben renunciar a sus privilegios si queremos salir de la decadencia es larga y poderosa".

De hecho hizo público ese respaldo con una publicación en X, en donde remarcó: "Necesitamos que el cambio sea irreversible", y aclaró: "Los argentinos no podemos seguir presos de patoterismos sectoriales", en clara alusión a la amenaza de los gobernadores patagónicos de cortar el suministro de gas y petróleo.

Hay gobernadores que "se resisten a compartir el esfuerzo fiscal"

El duro documento que firmaron decenas de dirigentes del PRO, entre los que aparece Hebe Casado, no titubea y remarca que ven consternados la "resistencia de muchos gobernadores a compartir el esfuerzo fiscal necesario para impedir una crisis hiperinflacionaria".

Y en la misma línea de pensamiento aseguran que en un país quebrado "pululan y fructifican infinidad de sectores cuya sustentabilidad se basa en el déficit fiscal, es decir: en la inflación que nos empobrece".

Bajo esos argumentos sostiene que el Gobierno nacional está obligado a reducir el gasto fiscal, y que esa recorte debe ser "rápido, profundo y acompañado por las provincias".

Pero además alienta la decisión de Milei de descontar la deuda de Chubut de los fondos de coparticipación cuando destaca que si bien la Nación debe cumplir con los compromisos establecidos por la Constitución y las leyes, "no está obligado -ni puede hacerlo- a conceder condonaciones de las deudas provinciales, a enviar fondos discrecionales, ni a seguir financiando con su propia ruina, y la del país, el hecho escandaloso de que en más de la mitad de las provincias argentinas el empleo estatal supere al privado, y de que en 4 de cada 5 de ellas los recursos provenientes de la coparticipación superen el 50%, con extremos superiores al 80%".

Además propone discutir un nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales, como establece nuestra Constitución y nunca se ha cumplido.

Ese documento también aparece firmado por los legisladores del PRO, Enrique Thomas y Gustavo Cairo, y por la titular de la Dirección de Educación Privada de la DGE, Cecilia Páez.

El conflicto que escala entre Chubut y Nación

Luego del conflicto que desató el descuento de la coparticipación por la deuda que Chubut mantenía con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y tras conocerse la amenaza de los gobernadores patagónico, el presidente Javier Milei redobló la apuesta y calificó al gobernador Ignacio Torres, como un "pobre chico que no pudo leer ni un contrato".

El presidente Javier Milei calificó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres como un "pobre chico que no sabe leer un contrato".

En declaraciones a medios nacionales, el primer mandatario disparó: “Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina”, insistió.

Y agregó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

El pasado viernes, el gobernador Torres publicó una carta que llevó, además, la firma de los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck). “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, sostuvo en aquel momento. Más tarde se plegaron mandatarios del resto del país.

“Chubut gasta de manera muy fuerte en pauta oficial, en festivales; previo a esta situación, los legisladores se subieron las dietas a 2 millones y medio de pesos por mes, ¿cómo que no hay plata? La de ellos no se toca y le tratan de tirar el fardo del ajuste al gobierno nacional”, replicó Milei. Y completó de manera irónica: “Es una discusión muy de cabotaje, vengo de estar en una convención internacional, vengo de estar jugando la final de la Champions League, y venir a discutir con amateurs que no saben leer...”.