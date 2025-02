Hebe Casado chicaneó a Cristina Kirchner por las críticas a Javier Milei

Anabel Fernández Sagasti.jpg La referente kirchnerista en Mendoza, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, participó de la movilización en nuestra provincia.

Qué dijo Cristina Kirchner y qué le respondió Hebe Casado

En su publicación Cristina eligió el título "Los Límites" para luego dar una serie de opiniones o reflexiones acerca de las marchas que se han realizado contra el gobierno nacional, tanto la de este sábado, convocada por la comunidad LGTBIQ+ como las movilizaciones universitarias realizadas el año pasado.

Dijo Kirchner: "Las dos marchas más multitudinarias, plurales y transversales, en rechazo a políticas gubernamentales de Milei o a sus exabruptos 'ideológicos' -con amenazas de clausura de derechos- no tuvieron que ver con la ideología, sino con aspiraciones y emociones.

La marcha por las universidades públicas fue masiva y no fue ideológica, más allá de que la universidad pública y gratuita es un postulado histórico del movimiento popular, nacional y democrático La marcha por las universidades públicas fue masiva y no fue ideológica, más allá de que la universidad pública y gratuita es un postulado histórico del movimiento popular, nacional y democrático

"Al intentar el desfinanciamiento y cierre de universidades Milei chocó con el sueño de los argentinos -que nosotros los peronistas definimos como movilidad social ascendente- y que en realidad se expresa en algo menos científico y mucho más sencillo: la aspiración de lograr prosperidad, no sólo en lo económico, sino también en el reconocimiento de la comunidad en la que cada uno vive", continuó la líder kirchnerista.

En los párrafos siguientes, agregó:

"La marcha de ayer (sábado) -cuya convocatoria original fue por la agresión y difamación de la comunidad LGTB en el discurso de Davos- terminó movilizando a distintos sectores de la sociedad, por fuera de las cuestiones de género o diversidad.

La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad, de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia. Derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".

tuit Adorni.JPG Publicación de Manuel Adorni en referencia a la marcha del sábado en Buenos Aires, con fotografías de Axel Kicillof, Mariano Recalde y Amado Boudou.

Más breve pero contundente -chicana incluida- fue el posteo de la vicegobernadora mendocina.

Hebe respondió: "Derecho a la felicidad dice la señora, no entiendo cómo no sacó un decreto cuando fue gobierno donde ordenara a todos a ser felices. Javier Milei es el límite al desastre que hizo el kirchnerismo y ese es el límite que me interesa y que apoyo. Hacer marchas con consignas falsas es parte del relato al cual nos acostumbró el kirchnerismo".

También el vocero Adorni salió a replicar a la principal referente opositora: "Hablan del 'derecho a la prosperidad´aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina. Hablan del 'derecho a la felicidad' aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin".