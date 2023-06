Habló el candidato del FIT que tiene 17 años y va a la secundaria: "Mis compañeros dicen que nos van a votar"

►TE PUEDE INTERESAR: Así quedó la nueva boleta única tras los cambios de diseño para disminuir el margen de error en los votantes

Respecto a su raigambre partidaria, dijo sentir que el Partido de los Trabajadores Socialistas “siempre ha estado junto a la gente”. Él va por esa facción dentro del FIT, donde están Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito como dupla para la gobernación, enfrentándose a la propuesta de Víctor Da Vila, quien de alguna manera rivalizó con el adolescente horas atrás: replicó un mensaje en Twitter donde un usuario le dice “Con estas posiciones políticas está más cerca de ser parte de una lista de Milei o Tolosa Paz, pero como no tengo 17 años y no soy candidato, mejor no opino…”

tuit contra valentino tupac.jpg El tuit contra Tupac, que había dicho "por lo menos no hacemos clientelismo político ni le robamos la comida a los hijos de las familias trabajadoras".

Fuera de eso, Tupac dijo que su sector “no transa con el Gobierno” y que por eso tiene su favor de cara a los próximos comicios. Los primeros, que serán dentro de dos semanas, los afrontará como un menor de edad. Es más, aún acude a un aula todos los días con compañeros de bachillerato que ni siquiera están obligados por ley a votar, pero que –de acuerdo a lo que contó en la nota- ya le prometieron que van a ir a las escuelas para brindarle su apoyo.

“Sí, están como sorprendidos. Es más: muchos ni siquiera me creen que me voy a presentar. Otros están contentos y entusiasmados; me preguntan cosas, por ejemplo. Me dicen que nos van a dar su voto”, contestó. Dato clave: el menor estaba precisamente parado junto a su escuela mientras contestaba las preguntas. Es que lo llamaron minutos antes de ingresar a clases, a las 7:52 de la mañana. Contó que cursa el bachiller en educación, por lo que tiene un perfil cercano, en ese sentido, a quienes componen la fórmula para la Casa de Gobierno: tanto Jiménez como Barbeito son docentes.

Críticas a Milei, al PJ y al menemismo

“Algunos de los dirigentes que se presentan te dicen que te van a dar libertad, pero en realidad sólo te van a fundir, como hicieron con Menem”, lanzó Valentino. Es de rescatar que, cuando nació –en 2006- ya habían pasado seis presidentes distintos después del riojano por la Casa Rosada -lo cual no implica que carezca de conocimientos sobre esa época-. “Yo he visto muchos problemas a través de mis padres. Uno diariamente ve las problemáticas de la realidad”, agregó.

Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito.jpg Jimenez y Barbeito, "padrinos" políticos en los primeros pasos del precandidato.

El dardo contra quienes “prometen libertad” fue específicamente en contra de Javier Milei. Desde el estudio le preguntaron si él encaraba un fenómeno particular: el de los jóvenes que, en lugar de dejarse seducir por las ideas liberales de algunos economistas y referentes como el mencionado –que parecen ser una gran porción de esa franja etaria- deciden inclinarse por ideas de izquierda o al menos otras que no estén completamente alineadas con el libre mercado y la competencia.

“Sí. Absolutamente que lo representamos. Hay que explicar por distintos motivos, a la gente, por qué no debe votarse a Javier Milei. Va a ser exactamente lo mismo que viene pasando hace 40 años, después de la vuelta de la democracia: mismos planes de economía, sociedad y de cómo llevar ese sistema. Si realmente quieren vivir mejor, esa no es la salida. Y es muy triste, porque la gente joven se va”, apuntó.

javier milei.jpg "Te ofrecen libertad, pero sólo van a fundirte, como siempre", lanzó el joven sobre propuestas como la de Javier Milei. Foto: NA

Por último, Valentino Tupac habló sobre la política que suelen tener referentes de izquierda en Mendoza, quienes deciden donar parte de su sueldo a distintas entidades (aunque una porción va al partido) para ganar lo mismo que un docente. Consideran que eso es lo realmente justo, dicen, y lo que debe percibir un trabajador de la política. Para el joven, la intención es hacer exactamente eso si finalmente obtiene una banca. Un escaño al que abandonaría cuatro años después; con tan sólo 22.

“Sin dudas que seguiría con esa misma política a fondo. Ningún político tiene que tener privilegio sobre los trabajadores. Que cobren lo mismo que una maestra de grado común; que un docente calificado. Un diputado cobra 800 mil pesos, mientras una maestra cobra 130 mil y no llega a fin de mes. Yo haría la misma reducción de salario”, respondió.

