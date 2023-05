Precandidata del FIT dijo que Cambia Mendoza y al peronismo le declararon la guerra a las mujeres

“Cambia Mendoza y el Frente de Todos son parte de una guerra declarada contra las mujeres y disidencias. Nos han marginado a salarios de pobreza, siendo las trabajadoras el 70% de la franja más empobrecida. Una violencia que padecemos desde la infancia, con 6 de cada 10 niñeces bajo el nivel de pobreza, producto del pacto fraudulento con el FMI y su política de ajuste”, señaló la precandidata.

victor da vila.jpg Víctor Da VilA enCabeza la fórmula del Partido Obrero para las PASO dentro del FIT. La otra fórmula es Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito.

“El ataque constante a las trabajadoras no es casual: es el reflejo del desprecio a las trabajadoras. No podemos seguir a la expectativa de que estos gobiernos van a resolver lo mismo que ellos han creado. Ya no van más los ministerios y direcciones de la mujer, a las claras está, que este ministerio no vino a resolver la violencia o femicidios sino a lavarles la cara a los ajustadores” “El ataque constante a las trabajadoras no es casual: es el reflejo del desprecio a las trabajadoras. No podemos seguir a la expectativa de que estos gobiernos van a resolver lo mismo que ellos han creado. Ya no van más los ministerios y direcciones de la mujer, a las claras está, que este ministerio no vino a resolver la violencia o femicidios sino a lavarles la cara a los ajustadores”

“El Frente de Izquierda en el gobierno quiere en pie la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres y Diversidades, electo e independiente de los gobiernos, para que realmente atienda las demandas por las que tanto luchamos”. agregó Gazzo.

La dirigente y militante Lorena Torres, quien fue detenida en marzo por cortar las calles durante un marcha que exigía alimentos y empleo genuino, también expresó: “Necesitamos de manera urgente implementar centros integrales de atención para la mujer, que sean resolutivos, que dispongan contención psicológica, asistencia social, asistencia legal, trabajo y espacios de cuidado para las infancias, y así poder atender, abordar y acompañar a las mujeres en situación de violencia. Abrir así la posibilidad de capacitaciones y puestos de trabajo, terminar de una vez por todas con asistentes sociales y trabajadoras detrás de la línea de emergencia 144, que no pueden resolver nada por que no hay presupuesto”.

“No podemos dejar que la decepción que han provocado quienes han gobernado nos aleje de nuestros objetivos, porque la pobreza, los femicidios, los abusos infantiles no han parado y, por el contrario, han aumentado. Hoy más que nunca necesitamos tomar las riendas, volver a organizarnos de manera independiente a los gobiernos, en los barrios, los lugares de trabajo, de estudio y volver a tomar las calles por nuestras demandas”, sumó.

Para concluir Nadya Gazzo invitó a la comunidad: “Por esto es muy importante en éstas elecciones votar la lista 2B del Frente de Izquierda y este 3 de Junio movilizarse junto a las pibas, las mujeres y diversidades de la Izquierda”.

