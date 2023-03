Gullé aseguró que sólo se apresó al 7,59% de los acusados por más de 8.000 denuncias de violencia de género

"La decisión de detener a esos hombres no se toma sólo por los términos de las denuncias, acá se hacen pericias psicológicas y psquiátricas que respetan estándares internacionales, que hacen los profesionales interdisciplinarios, y dan un diagnóstico de riesgo. Y en ningún caso pasan más de 10 días sin que se haga una audiencia de prisión preventiva y que un juez evalúe si las pruebas son suficientes o no para dejarlos detenidos. Esto no es un capricho de un fiscal", remarcó Gullé en diálogo con Medio Día de Radio Nihuil.

El jefe de los fiscales también resaltó que del total de imputados un 59% de ellos habían delinquido con anterioridad, es decir eran reiterantes o reincidentes.

Y adelantó que ante el reclamo de los internos de Boulogne Sur Mer y de San Felipe que llevan 9 días de huelga de hambre, "se tratará de analizar caso por caso, porque no sé la situación de cada uno. Porque hay algunos que se quejan porque quieren que les revisen la sentencia, así es que primero hay que averiguar de qué se trata cada denuncia", señaló Gullé.

También dejó en claro que a la hora de evaluar cada caso hay que priorizar el valor de la vida de las víctimas.

Presos en huelga de hambre en Boulogne Sur Mer.webp La huelga de hambre realizada por los detenidos por causas de violencia de género.

"Acá cada vez que matan a una mujer, si el agresor tuvo antecedentes, al otro día titulan todos los diarios que se pudo haber evitado la muerte si se lo hubiera dejado detenido por el hecho anterior y pasa que el hecho anterior pudo no tener que ver con la violencia de género o son muy leves, o era una simple amenaza. Si nosotros tuviéramos que dejar presos a todos los denunciados necesitaríamos más capacidad en las cárceles, y no es así", remarcó el procurador.

Sin embargo, el funcionario aseguró que revisarán las causas de los reclamos de los internos: "Si el problema es de los jueces lo verán ellos y si hay algún problema nuestro (por la investigación de los fiscales) lo resolveremos nosotros", pero a la vez aclaró: "Es poco probable que las causas se demoren tanto en una fiscalía porque los fiscales buscan elevar rápido las causas a juicios. Hay que recordar que acá cada fiscal recibe por semana 40 causas de violencia de género".

Cuáles son las causas que más demoran

El procurador admitió que en materia de denuncias de violencia de género las causas que más pueden demorarse en la Justicia, son aquellas en las que se denuncia un caso de abuso sexual de una pareja o ex pareja.

"Es así porque hay que hacer muchas entrevistas de abordaje con el equipo de psicólogos y psiquiatras y no se hace una sola entrevista. Se las debe saltear. Esas causas son más complejas y se extienden un poco más de tiempo y acá los defensores pelean, se oponen, apelan y lo hacen porque es un delito estigmatizante y me parece bien que lo hagan porque es lo que corresponde", contó el jefe de los fiscales.

Esa demora, reconoció el funcionario judicial, genera que cuando esas causas llegan a juicio puede haber pasado un tiempo importante.

Qué pasa con las causas de las falsas denuncias

Según las estadísticas del mismo Poder Judicial durante el año pasado se realizaron 8.783 denuncias por causas de violencia de género, y sólo el 7,59% de ellas terminaron con un acusado detenido, de lo que se desprende que en poco más del 92% no hubo detenidos. Entonces la duda que surge es si en este tipo de causas hay una gran cantidad de falsas denuncias o mo.

La respuesta que dio Gullé fue negativa. "Cuando hay una falsa denuncia se saca una compulsa y se manda a otra unidad fiscal, lo que hay es mucho archivo, porque en muchos casos se hace la primera denuncia y luego no se ratifica, se cita a la víctima y no va. Algunas dicen que denunciaron para que las dejaran de molestar. Otros casos después de la investigación no se consideran violencia de género y se l9os deriva a una unidad fiscal correccional", explicó.