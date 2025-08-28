Guillermo Francos apuntó contra Diego Spagnuolo y bancó a Lule Menem

“Para el Gobierno todo esto es una operación política en momento de campaña como lo esperábamos. No somos giles, sabíamos que en esta época iban a venir todo este tipo de ataques, denuncias, ahora nos denuncian por todo”, afirmó, y aclaró: “Es esperable que esto pase. Veremos cuál es el resultado, cuánto cree la gente después de haber dejado el país destrozado”.

Spagnuolo Lule Menem y Karina Milei Diego Spagnuolo, Eduardo Lule Menem y Karina Milei.

Francos sobre Javier Milei, Diego Spagnuolo y Karina Milei

En declaraciones radiales el jefe de Gabinete habló de la relación de Javier Milei con Diego Sapagnuolo a quien describió como que no era transparente: “Lo conocía al Presidente, ha ido a escuchar opera varias veces en Olivos, pero si el Presidente confiaba en esta persona no debió haberlo hecho”.

“Igual que la hermana del Presidente. Conozco al Presidente desde hace muchos años, si hay una persona que le interese menos el dinero es a él. No le interesa lo material, le interesa lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina”, insistió.

Francos planteó que la difusión de los audios responde a una operación política a cargo de la oposición en el marco de la campaña electoral y reafirmó la decisión del Poder Ejecutivo de denunciar a Diego Spagnuolo.

acto de milei en lomas de zamora Caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Le arrojaron piedras a Javier Milei.

Guillermo Francos sobre el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

Guillermo Francos rechazó dijo que no considera un intento de magnicidio en el ataque contra Javier Milei durante la caravana electoral de Lomas de Zamora, aunque habló de “un hecho de violencia irresponsable”.

“No diría que la intención haya sido la de asesinar al Presidente, que sería mucho más grave, pero fue un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado en un hecho así porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera”, sentenció el jefe de Gabinete.

Y dijo que la justicia debe detectar a los responsables y sancionarlos “como corresponde”, y cuestionó las críticas de la oposición que vinculan los hechos con las expresiones del libertario. “Los que justifican de alguna forma, negando la violencia física, diciendo que el Presidente genera violencia, también están mal”.