Bonarrico reaparece para que los evangélicos voten a favor de Milei

Ahora, estas elecciones asoman como la primera prueba de fuego para comprobar los efectos de esa relación y de la identificación de la población evangélica con las ideas de la derecha.

Palau Fest, fiesta de los evangélicos (36).jpeg Según los últimos registros son aproximadamente 400.000 los evangélicos en Mendoza. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Detrás de esa tarea, se ubicará el pastor Bonarrico, ya no de manera visible, sino con un trabajo de hormiga, como uno de los máximos referentes de la iglesia evangélica mendocina. “Voy a enseñarle a los fieles a que voten a personas que tienen una idea de familia, que no son ladrones y están en contra de la ideología woke”, dijo a Diario UNO.

La campaña del pastor Bonarrico dentro de la iglesia evangélica

Si bien aún no se publica oficialmente el padrón electoral definitivo, desde la Junta electoral confirmaron que aproximadamente serán 1.400.000 los electores habilitados en Mendoza en las próximas elecciones.

De ese número, si seguimos la proporción de evangélicos en la provincia, serían unos 280.000 los que conforman el universo de fieles a convencer para las próximas elecciones. De ahí la relevancia de la búsqueda del voto evangélico por parte no solo de La Libertad Avanza, sino también del resto de las fuerzas.

“No hay que votar por la cara o los gestos, pero sí por la ideología”, es lo que Bonarrico pregona dentro de su iglesia Centro Cristiano. “A nosotros no nos gusta que Milei diga malas palabras, pero sí que defienda la vida, la meritocracia, la libertad y la propiedad privada”, explicó sobre su manifiesta inclinación política.

Héctor Bonarrico.JPG Héctor Bonarrico militará para que el voto evangélico vaya a La Libertad Avanza.

Y en ese camino, el apoyo local va directo para Luis Petri: "Con La Libertad Avanza, va a ser el próximo gobernador".

El "faro" es Milei, dice el pastor Bonarrico desde la iglesia evangélica. Es decir: "Si Petri tiene el respaldo de Milei, lo seguiré; pero tiene que seguir los principios de la derecha, que es la ideología que más se acerca a la iglesia”.

La conexión con Milei y el escándalo de corrupción que salpica a Karina

“No conozco personalmente a los Milei”, confió Bonarrico a Diario UNO. Sin embargo, sí ha participado de actos masivos de La Libertad Avanza en los que han estado presentes.

Ese apoyo no se ve, por ahora, afectado por el escándalo de las coimas en Discapacidad que salpican a Karina Milei y a Lule Menem. “Si a mí, que no soy nadie en la política, por tener una ideología de derecha, me hicieron lo que me hicieron, es lógico que operen a este gobierno que está sacando todos los chanchullos y los negocios sucios de la vieja política. Es un nido de serpientes”, justificó.

¿Cree en Karina? “Me voy a sostener en lo que dice la Constitución: todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Hay que esperar a que la Justicia se expida”, agregó ante la consulta y ratificó que enseñará a sus seguidores a “ser coherentes con la fe y a no votar a un ladrón”.

Sobre las donaciones que llegan de Presidencia a las iglesias evangélicas, el pastor Héctor Bonarrico admitió que, cuando la diputada Lourdes Arrieta estaba dentro del oficialismo, consiguió beneficios para la Fundación Cristiana Cielos Abiertos. “A mi iglesia no llegó nada”, dijo.