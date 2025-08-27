Denuncias por coimas en ANDIS: detectaron mensajes borrados en el celular de Diego Spagnuolo

Karina Milei, Eduardo Lule Menem con Diego Spagnuolo, el funcionario que denuncia coimas en la ANDIS y es investigado por los audios. Foto X Diego Spagnuolo, Lule Menem y Karina Milei.

Detalles del borrado de mensajes en el celular de Diego Spagnuolo

Este “borrado” de mensajes en el celular de Diego Spagnuolo, que se cree puede recuperarse, se habría hecho de manera manual y en mensajes puntuales de WhatsApp sin que hasta el momento se hayan encontrado mensajes de interés para el caso, pero se sospecha que podrían haber sido borrados como, por ejemplo, posibles chats con el presidente Javier Milei o su hermana Karina Milei, detalló la agencia Noticias Argentinas.

El celular comenzó a usarse en septiembre de 2024, mientras que los peritos tienen otro aparato secuestrado durante un procedimiento en su casa, pero no pudo peritarse porque estaría dañado.

Los peritos harán procedimientos similares con los celulares de los demás involucrados en el caso, luego que el martes se allanó Nordelta y se secuestraron videos en busca de reconstruir dónde fue Jonathan Kovalivker cuando dejó el lugar ante la llegada policial.

El accionista de la Suizo Argentina se presentó en tribunales días después para entregar su celular apagado y sin proporcionar la clave.