Denuncias por coimas en ANDIS: detectaron mensajes borrados en el celular de Diego Spagnuolo

Dieron a conocer el primer resultado de la extracción de datos en relación a uno de los teléfonos de Diego Spagnuolo en la causa donde investigan posibles coimas

Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS y quien habría destapado una red coiimas y corrupación en el gobierno.

Detectaron que el celular de Diego Spagnuolo registró un borrado de mensajes y que comenzó a ser usado en septiembre del 2024. La semana pasada se filtró un posible audio del ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde reconocería una red de corrupción y coimas en el gobierno libertario.

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encargaron del primer resultado de la extracción de datos en relación al dispositivo que ya se entregó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quien llevan la causa por supuesta coimas.

Los peritos informaron que hay mensajes borrados en las fechas en que se difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina, sobre la que también hay acciones judiciales como el allanamiento de las vivienda de sus dueños los dueños de la Droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem con Diego Spagnuolo, el funcionario que denuncia coimas en la ANDIS y es investigado por los audios. Foto X
Detalles del borrado de mensajes en el celular de Diego Spagnuolo

Este “borrado” de mensajes en el celular de Diego Spagnuolo, que se cree puede recuperarse, se habría hecho de manera manual y en mensajes puntuales de WhatsApp sin que hasta el momento se hayan encontrado mensajes de interés para el caso, pero se sospecha que podrían haber sido borrados como, por ejemplo, posibles chats con el presidente Javier Milei o su hermana Karina Milei, detalló la agencia Noticias Argentinas.

El celular comenzó a usarse en septiembre de 2024, mientras que los peritos tienen otro aparato secuestrado durante un procedimiento en su casa, pero no pudo peritarse porque estaría dañado.

Los peritos harán procedimientos similares con los celulares de los demás involucrados en el caso, luego que el martes se allanó Nordelta y se secuestraron videos en busca de reconstruir dónde fue Jonathan Kovalivker cuando dejó el lugar ante la llegada policial.

El accionista de la Suizo Argentina se presentó en tribunales días después para entregar su celular apagado y sin proporcionar la clave.

