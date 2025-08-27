Coimas en discapacidad: Martín Menem reconoció vínculos con los dueños de la Suizo Argentina: más allanamientos

Allanamientos en Nordelta Se realizaron nuevos allanamientos, en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta.

Causa coimas en discapacidad: Operativos en La Isla y El Golf

Los procedimientos se desarrollaron en los barrios La Isla y El Golf, donde residen los hermanos Kovalivker. La medida se produjo un día después de que el jefe de Seguridad del complejo prestara declaración indagatoria ante la Justicia.

Las medidas ordenadas por el juez Casanello, en el marco de la causa que investiga el escándalo de los audios que salpica a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

Martín Menem reconoció los vínculos con los dueños de la Suizo Argentina

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, rechazó la veracidad del contenido de los audios difundidos, aunque reconoció que mantiene vínculos con Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina.

Martín Menem explicó que esa relación se dio por su actividad privada en el rubro de suplementos dietarios, desligándola de cualquier gestión vinculada al Estado.

martin menem.jpg Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

“Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. Mi emprendimiento, GenTech, le sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados en una entrevista en LN+.

“Se trata de una monumental operación, a 15 días de las elecciones, tal vez del último reducto del kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el legislador libertario y agregó que "está pensada y diseñada, justamente, a dos semanas de las elecciones”.

Menem recordó que conoció a Diego Spagnuolo durante la campaña presidencial de Javier Milei y que recientemente lo recibió en el Congreso para explicar cuestiones técnicas de la ley de discapacidad. “En ningún momento hablamos de las presuntas coimas, ante cualquier duda lo hubiese denunciado en el acto. Que diga lo que tiene que decir, hay transparencia total de Karina y el Presidente”, afirmó.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas, A24.com y LN+