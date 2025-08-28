Inicio Politica Lilita Carrió
"Corrupción"

Lilita Carrió lanzó durísimas acusaciones contra Javier Milei y su hermana Karina

Elisa Lilita Carrió lanzó duras acusaciones de corrupción contra Karina Milei e hizo un paralelismo del mileismo con el menemismo de los '90

Por UNO
Elisa Carrió disparó contra Javier Milei y su entorno más íntimo.

Elisa Carrió disparó contra Javier Milei y su entorno más íntimo.

Elisa Carrió lanzó una serie de gravísimas acusaciones contra el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, a quien calificó como "el personaje más oscuro" del Gobierno y vinculó con presuntos manejos irregulares de fondos en medio de las acusaciones de corrupción y coimas en el Gobierno.

La líder de la Coalición Cívica dijo que Javier Milei "ha visto mucha pornografía infantil", afirmó que ejerce el poder de forma "perversa".

"Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho un daño irreparable a todos", expresó Carrió.

Elisa Carrió además denunció que existe "una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país".

Durante una entrevista con LN+ vinculó a la corrupción con los negocios con criptomonedas como con el sistema de salud y trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del '90. "La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista", aseguró, y agregó: "Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo".

Lilita Carrió.jpg

Karina Milei actúa como “cajera”, dijo Lilita Carrió

Durante la entrevista televisiva, la exdiputada nacional y fundadora de Cambiemos sostuvo que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del de su hermano.

"Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier", sentenció.

Calificó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como un "cínico del poder" y "sofista de la vieja democracia griega" con la capacidad de "defender lo indefendible", recordando su pasado como funcionario del exgobernador Daniel Scioli.

Temas relacionados: