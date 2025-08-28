Lilita Carrió lanzó durísimas acusaciones contra Javier Milei y su hermana Karina

Elisa Carrió además denunció que existe "una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país".

Durante una entrevista con LN+ vinculó a la corrupción con los negocios con criptomonedas como con el sistema de salud y trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del '90. "La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista", aseguró, y agregó: "Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo".

Lilita Carrió.jpg

Karina Milei actúa como “cajera”, dijo Lilita Carrió

Durante la entrevista televisiva, la exdiputada nacional y fundadora de Cambiemos sostuvo que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del de su hermano.

"Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier", sentenció.

Calificó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como un "cínico del poder" y "sofista de la vieja democracia griega" con la capacidad de "defender lo indefendible", recordando su pasado como funcionario del exgobernador Daniel Scioli.