Funcionarios judiciales decidieron hacer paro desde el sábado hasta el miércoles

Se vienen varios días de paro en la Justicia de Mendoza.

El reclamo y cómo impactará el paro en la Justicia

El motivo de reclamo es doble: mejoras salariales "concretas y acordes a la crisis" y que el plenario de la Corte resuelva el expediente denominado Cláusula C, donde los funcionarios judiciales reclaman el reenganche de sus sueldos a los de los magistrados.

Por otra parte, los empleados judiciales también analizan la posibilidad de llamar a la huelga.

Los funcionarios y los empleados del sistema judicial de Mendoza no cobraron con aumento esta semana porque en las paritarias no aceptaron las ofertas del Poder Ejecutivo, que decidió no imponer mejoras por decreto.

El trabajo del personal enrolado en ambas categorías es fundamental para la prestación del servicio de justicia y cada día de paro de actividades provoca demoras en el avance y resolución de actuaciones y expedientes en todos los fueros.

"Dos días de paro significan quince días de demora", había dicho Sergio Molina, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, a Diario UNO.

Paro y asamblea de judiciales en Mendoza.

Los empleados son los primeros en atender a la ciudadanía y los funcionarios son la mano derecha de los magistrados e indispensables para que las causas avancen y se resuelvan.

En las últimas semanas, funcionarios y empleados se han reunido en asambleas en el Polo Judicial, los Tribunales y demás dependencias en el resto de la provincia.

El mayor impacto se sintió el martes 30 de abril, cuando el edificio del barrio Cívico se colmó de reclamos y la actividad se paralizó. Según el gremio, la merma fue del 85%; para la Suprema Corte, del 60%.

