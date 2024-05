ATE y AMPROS se enfrentaron por un sector de trabajadores de Salud que no recibió el aumento

paritaria regimen 27.jpeg Roberto Macho cerró el acuerdo por el Régimen 27, pero como la representación le corresponde por ley a AMPROS, estos trabajadores no lo cobraron. Foto: Prensa de Gobierno

Las acusaciones de Macho contra AMPROS

Macho aseveró que los profesionales del Régimen 27 ya habían aceptado el aumento, de hecho la paritaria cerró el 24 de abril, pero no cobraron el incremento acordado que el martes depositó el Gobierno: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, referenciados en el sueldo de enero de 2024. Esto, a pesar de que la aceptación se decidió a través de una consulta popular en la que se eligió la segunda de las dos propuestas realizadas por el Ejecutivo.

"Los trabajadores del Régimen 27, hoy son rehenes de la voluntad de otro gremio que no representa sus intereses y necesidades", soltó Macho dirigiéndose implícitamente a AMPROS y agregó que "por capricho de algunos dirigentes sindicales, estos profesionales cobraron sin el aumento".

En el mismo sentido, destacó que "tenemos compañeras y compañeros profesionales que están cobrando alrededor de $630.000 de salario en el bolsillo, con cargas horarias en zonas inhóspitas, que hacen cirugías y tienen adicionales específicos, que revisten de la clase 1 a la 5, y que necesitan cobrar el incremento salarial acordado”.

También solicitó que el Gobierno realice una paritaria específica para los Licenciados en Enfermería, profesión que posee una ley específica (7.799), y en la que ATE es mayoría.

Asamblea Legislativa Ampros 4.jpg Los representantes de AMPROS protestaron frente a la Legislatura, donde Alfredo Cornejo dio su discurso ante la Asamblea Legislativa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Para AMPROS, la aceptación de la propuesta del Régimen 27 no corresponde a ATE

Claudia Iturbe no se hizo eco de las acusaciones de Macho, puesto que "ATE no puede hacer ningún plebiscito, que según su secretario general han votado 2.200 personas, de un régimen que no es el que ellos representan. Nosotros tenemos un Convenio Colectivo de Trabajo, firmado por AMPROS, de 13 profesiones de la Salud que tienen ley de carrera, entre ellos están los enfermeros. ATE no puede plebiscitar nada con respecto a los profesionales del Régimen 27 porque no es signatario de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo".

Además, destacó que cuando se firmó el CCT de los profesionales de la Salud, en el 2007, ATE no quiso firmarlo y por esto ahora no puede intervenir en la paritaria.

Cuándo responderá AMPROS la propuesta de aumento salarial

Por su parte, AMPROS está trabajando en bajar a las bases las propuestas de incremento que realizó el Ejecutivo. La primera consiste en un aumento del 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio.

La segunda es la que aceptó ATE en nombre del Régimen 27: un aumento del 11% en tres tramos (abril, mayo y junio).

Iturbe informó que el martes próximo tienen plenario de delegados y allí van a tomar la decisión.

Esta se comunicará al Ejecutivo por escrito.