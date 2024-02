Fuerte repudio a Milei por burlarse del síndrome de Down para atacar a Ignacio Torres

image.png El presidente de la Nación "likea" cientos de tuits por semana. Calculan que eso representa varias horas por día de actividad online.

"Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto, ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó Torres.

Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Javier Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él. "Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", indicó.

El antecedente

Tiempo atrás, Milei había sido duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que utiliza la palabra “mogólico” para insultar a una persona, entre otros improperios. En aquel entonces, desde la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina (Asdra) señalaron que es un término discriminatorio y violento.

El antecedente ocurrió en 2019, cuando el actual mandatario se refirió al economista liberal Roberto Cachanosky como “mogólico, imbécil, tarado”. “Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado", expresó en aquella oportunidad el actual jefe de Estado.

