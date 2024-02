Anunciaron el cierre definitivo del Inadi y de otros institutos del Estado

El INADI se creó en 1995 por ley y comenzó a funcionar en 1997. Actualmente cuenta con 400 empleados y oficinas en todo el país. Se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encuentra bajo la intervención a cargo de María de los Ángeles Quiroga. Ayer miércoles el gobierno había decidido prolongar la intervención del instituto por otros 180 días.

image.png

El vocero presidencial aclaró que el cierre del Inadi no será inmediato, y sostuvo: "Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos, (el cierre de los institutos) será por decreto y en otros, bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto", detalló.

También el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, se refirió a la decisión de cerrar el Inadi, una institución que, comentó "tenía más empleados que el Fuero Ordinario" de la Justicia porteña, donde "se investigan crímenes, violaciones y robos".

"Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos...", escribió en su cuenta personal de la red social X.

Sobre el DNU

En otro orden Adorni, afirmó que para el Gobierno sería "extraño" que la comisión bicameral en el Congreso nacional rechace el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei y que promueve distintas reformas en materia de leyes políticas y económicas.

"Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido", indicó Adorni en una conferencia de prensa en Casa Rosada, sobre la comisión que se reunirá este mediodía.

El vocero también habló del viaje que encarará en las próximas horas el presidente Javier Milei a la ciudad estadounidense de Washington para participar de un foro del Partido Republicano al que asistirá el exmandatario Donald Trump: "No hay posibilidad de que algo empañe la relación con Estados Unidos", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada a pocas horas de que Milei se reúna con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y luego viaje a Washington.