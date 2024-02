Cornejo tomó distancia de Nacho Torres y dijo que no está de acuerdo con "medidas coercitivas"

Fue una forma más de distanciarse de la postura tomada por Torres, que desde su ultimátum a Milei (no enviar más hidrocarburos desde el próximo miércoles) tomó el centro de la escena política. El asunto es que debe 119 mil millones de pesos al Fondo de Desarrollo Provincial y la garantía ante una deuda son los fondos coparticipables. Nación le retuvo entonces, por ahora, los 13.500 millones de pesos que desataron toda la polémica.

Cornejo Bendicion de los Frutos 4.jpg Cornejo habló con la prensa antes del evento.

Sin embargo, Cornejo también le envió un mensaje a Milei, más o menos en sintonía con las quejas que ya ha expresado en oportunidades anteriores. "El Gobierno nacional también tiene que hacer su esfuerzo. Nuestra posición es que no hay que tocar los recursos de las provincias, y que este cambio de modelo económico debe ser lo más equitativo posible: que no pierdan los de siempre", señaló.

Por último, le pidió a la Nación que tenga "calibre fino" y a cambio dijo que las jurisdicciones deben poner en valor a la gente que trabaja y produce.

"Hay que cuidar mucho a los que generan riqueza", lanzó el mandatario, quien de esta manera puso en valor los puntos por los que se ha enfrentado con Nación. El de máxima distancia es la quita de subsidios al transporte, a la que calificó de "ridícula" y tras la cual comenzó a diagramarse una demanda que se enviaría pronto.

El asunto del mail

La tensa escalada entre Torres y Milei está en su punto más alto desde que comenzó, aunque nada garantiza que no vaya a endurecerse aún más. La última novedad fue que el ministro de Economía de Chubut admitió en "X" que sí había llegado un correo electrónico desde el Palacio de Hacienda brindando un camino para refinanciar la deuda. Fue luego de que el vicegobernador, Gustavo Menna, saliera a decir que "ese mail nunca existió".

gobernador Ignacio Torres.jpg Torres prometió cortar todo suministro de gas y petróleo si no se lo escuchaba.

"Falso. El pedido data del 18/12/23. Los vencimientos de diciembre y enero fueron diferidos, lo cual demuestra que pueden hacerlo. Retuvieron la coparticipación de febrero de 2024 en represalia por la demanda contra la suspensión del Fondo Compensador del Transporte", fue lo que contestó Menna (su interlocutor era el ministro Guillermo Francos, que había salido a contestarle unos minutos antes).

El asunto es que, más tarde, el titular de Economía chubutense, Facundo Ball, habló efectivamente de esa misiva y dijo que la celebraban, al mismo tiempo en que prometió contestarla con celeridad. Respecto a eso no hubo un nuevo pronunciamiento, al menos en tal red social, del gobernador Torres.

"Respecto al mail del 23/2 del Ministro del Interior, en respuesta a mi nota del 22/2, CELEBRAMOS (las mayúsculas son de origen) que es una respuesta positiva y entendemos se va a autorizar el pedido a Chubut, ya que nos dicen que es documentación para avanzar con la operación de emisión, enviaremos esta información con celeridad", escribió.

Javier Milei.jpg Milei fue muy duro con el mandatario chubutense. "Es de una precariedad intelectual importante", lanzó.

Sin embargo, aclaró que tal mail no estuvo dirigido a él -en cuentas personales ni del ministerio que encabeza- ni tampoco a su secretaría privada, dando a entender que no tuvo forma de toparse con tal material anteriormente. Desde las filas libertarias aseguran -y mostraron capturas de pantalla que aguardan a ser convalidadas o no- que la destinataria es la Jefe de Área Financiamiento y Coordinación Fiscal de Chubut, Carolina Tartera.

El asunto estaba complejo de por sí y ahora Ball agregó otro detalle: mostró chats en los que se lee: "Había una bajada para que le retengamos fondos. Parece que estaban enojados con dichos de tu gobernador".

Con ese material acusó nuevamente a Guillermo Francos, aunque no brindó más datos sobre el material que supuestamente no leyeron sobre la deuda y la posibilidad de hacer lo que pedían, refinanciarla.

