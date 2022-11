Fuego cruzado entre el Ministerio de Salud y los profesionales del Schestakow por problemas en los servicios

TE PUEDE INTERESAR: El 80% de los internados por Covid en el hospital Schestakow de San Rafael no está vacunado

Sagás dialogó con Diario UNO, y además de desmentir y explicar muchas de estas acusaciones, dijo que se está haciendo un uso político y gremial de estas situaciones.

Por qué renunció la vicedirectora del Hospital Shestakow

Lo que sucedió con la renuncia de Virginia Bravo no queda demasiado claro. Si bien trascendió que fue después de una discusión con Sagás, consultada por Diario UNO, la misma profesional no lo confirmó. Pero sí dijo que ya no es parte de este hospital.

Mientras, Sagás dijo que la renuncia de Bravo no ha llegado aún al Ministerio.

Cruces por el supuesto cierre de Unidad Coronaria

En una entrevista realizada en radio LV4 de San Rafael, varios jefes de servicio del hospital Schestakow hablaron de lo que estaba ocurriendo.

Eduardo Sánchez Navarro, jefe de Unidad Coronaria, expresó que: "La Unidad Coronaria se ha cerrado totalmente. Nosotros teníamos un servicio con cardiólogo de guardia activa las 24 horas . Por razones presupuestarias, dos cardiólogos han renunciado al servicio. Quedamos cuatro personas, para cubrir las 24 horas de todos los días de la semana, se hace muy duro. Tenemos dos residentes en condiciones para hacer guardia en Unidad Coronaria, pero el Ministerio no nos autoriza la contratación".

Al respecto, Sagás explicó que hubo que darle vacaciones a Sánchez Navarro y que por ese motivo, los pacientes de Unidad Coronaria comenzaron a derivarse a la UTI. Pero que nunca se dejó de atender.

Estamos viviendo una época complicada en el país y en la provincia, en la que estas situaciones se utilizan políticamente, igual no hay que olvidar que esto ocurre en un contexto de paritarias Estamos viviendo una época complicada en el país y en la provincia, en la que estas situaciones se utilizan políticamente, igual no hay que olvidar que esto ocurre en un contexto de paritarias

Otras quejas por falta de servicios

Cristobal Ruiz, jefe del servicio de Ginecología dijo a Radio LV4 que la situación es crítica. "Nos han quitado las prestaciones del servicio de guardia activa, un servicio que impulsó el director José Muñoz y la doctora Bravo, con mucho sacrificio se logró. Pero desde Mendoza no nos mandan las partidas presupuestarias para seguir con este sistema".

Además, agregó que se ha cerrado el sector de internación de ginecología y se han distribuido las camas por falta de personal de enfermería.

"Nosotros estamos pidiendo que el ministerio de Salud de Mendoza y el Gobernador se haga eco de la situación dramática que tiene el hospital, que recepciona todo el sur, y nos tienen abandonados", sostuvo Ruiz.

Otra que participó de los reclamos fue la Jefa de guardia Carina Ferreyra. Dijo que "estamos en una situación crítica. Yo me hago cargo del servicio de Guardia desde el mes de julio. Antes de que asumiera ya se estaban haciendo gestiones para autorización de prestaciones, por ejemplo de traumatología y pediatría para los fines de semana, y los pedidos volvieron de Mendoza sin autorizar".

También agregó que la situación no es de ahora, sino que viene pasando desde antes de que ella asumiera como jefa de servicio.

"No llega plata desde el Ministerio de Salud y nos piden que paguemos con fondos propios, no se puede seguir sosteniendo esta situación. No podemos llamar gente para trabajar si no les podemos pagar y tampoco podemos recargar a los que están".

Al respecto de estas situaciones, Oscar Sagás aseguró que hay trámites que llevan más tiempo de realizar, pero que no significa que no se vayan a autorizar las prestaciones. Además, reiteró que no se ha dejado de brindar ningún servicio por falta de personal.