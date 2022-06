El hospital Schestakow acumula cerca de 1.000 cirugías suspendidas por falta de anestesistas

"Acá no se ha presentado ninguno", dijo el directivo respecto de la citación del Ministerio de Salud a los anestesistas que renunciaron y no volvieron a trabajar a pesar de haber sido citados por las autoridades que quedaron habilitadas para convocarlos al aprobarse la Ley de Emergencia en Anestesiología.

"Acá no se ha presentado ningún anestesiólogo -repitió Muñoz- de los que nos dijo el Ministerio de Salud que habían citado. Repito: no se ha presentado ninguno".

Una docena de anestesistas

El directivo aclaró que no conoce el número exacto de anestesistas porque ese dato lo maneja la cartera sanitaria "pero se trataría de una docena de profesionales. Esto involucra a médicos que no son de San Rafael, que venían a hacer las guardias los fines de semana. Son residentes del último año, o jefes de residentes, o recién egresados de la residencia."

Respecto de esto último explicó que "la asociación que los nuclea los comprometió a hacer guardias los fines de semana en el Schestakow. Son 8 profesionales que dejaron de venir desde principios de abril".

"Ya veníamos con esta situación porque San Rafael tiene un problema de falta de anestesistas en toda la ciudad. Además, el año pasado renunciaron varios prestadores más un par de médicos de planta y nos quedan en el staff permanente sólo 4 anestesistas" "Ya veníamos con esta situación porque San Rafael tiene un problema de falta de anestesistas en toda la ciudad. Además, el año pasado renunciaron varios prestadores más un par de médicos de planta y nos quedan en el staff permanente sólo 4 anestesistas"

Jose Muñoz director hospital Schestakow.jpg José Antonio Muñoz, director del Hospital Schestakow, de San Rafael.

"En el grupo de 1.000 cirugías que tenemos en la lista de espera, se incluyen estudios que también requieren anestesia. De ahí sale el número de las suspensiones. Lo que hacemos mientras tanto es atender las urgencias", dijo también el doctor Muñoz.

Y admitió: "La gente se queja, claro. Nosotros somos la cara visible y quienes recibimos los reclamos. Pero no tenemos la solución. Esto lo definen el Ministerio de Salud y los profesionales".

El directivo reflexionó: "Todos los reclamos tienen su nivel de necesidad y de justicia. Pero en este caso a quien le tenemos que dar respuesta es a la gente y no se estamos dando por este reclamo, por más justo que sea. Todos lo sabemos y lo sabe el Ministerio pero es con lo que se cuenta; no es que no se quiera pagar".

"Para resolver el problema está la mesa de negociaciones. Hubo paritarias que AMPROS aprobó (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) pero los anestesistas no estuvieron de acuerdo" "Para resolver el problema está la mesa de negociaciones. Hubo paritarias que AMPROS aprobó (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) pero los anestesistas no estuvieron de acuerdo"

Lo cierto es que aún bajo el riesgo de afrontar sumarios administrativos y causas penales si hubiese denuncias de pacientes que se sientan perjudicados por la suspensión de las cirugías, los anestesistas, tanto autoconvocados como los nucleados en AMA (Asociación Mendocina de Anestesiólogos), no han retornado a trabajar. Por lo menos la mayoría.

Mientras tanto, para este viernes el Gobierno convocó nuevamente a los anestesistas para una segunda mesa de diálogo, a dos semanas de la primera, que no dio resultados positivos ya que el problema se extendió. En todo este tiempo el conflicto no ha hecho más que agudizarse y las relaciones entre las partes se han tensionado más aún.

