Flor Destéfanis llamó a "caminar" a los peronistas que quieren ser gobernador de Mendoza

Y en eso de moverse, llamó a "caminar a los compañeros que quieren ser gobernador". "Righi, Aveiro y Félix son grandes compañeros. Salgan a caminar si tienen intenciones. Salgan a recorrer los que quieran ser intendentes. El tiempo es ahora", apuró Destéfanis en diálogo con radio Nihuil y aseguró que "son estos (los encuentros políticos los espacios para que empiecen a asomar la cabeza".

La intendenta se refirió justamente a tres de los grandes ausentes de la jornada sabatina. Su colega de Lavalle prefirió una actividad municipal; y Martín Aveiro también, aunque al menos para Diario UNO ha sido imposible hablar con él del tema. De Omar Félix, en tanto, dicen desde el Sur que su ausencia podría tomarse más bien como un mensaje.

De todas maneras, Destéfanis es optimista: "Aunque hoy no pudieron, no significa que no vayan a ir a la próxima".

La unidad del peronismo nacional y local

Flor Destéfanis analizó el encuentro Peronismo Futuro como un "puntapié para ir caminando hacia la unidad que nos reclaman los militantes".

"La unidad no se consagra por una foto - dice-, sino que hay que construirla desde las bases pero sí creo que empezar a mover el peronismo sí es un puntapié. La presidenta (Anabel Fernández Sagasti) forma parte de un sector pero la convocatoria fue abierta. Fueron compañeros, intendentes, organizaciones, estuvo Pujol. Esos datos son para destacar", remarcó la única intendenta de la Provincia.

Respecto de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Destéfanis afirmó que "todos esperamos que se pueda lograr la convivencia que nos llevó a presentar esta fórmula que llenó de esperanzas a millones de argentinos en un contexto difícil como lo era la Argentina en 2019".

"Necesitamos que se unan, que trabajen juntos, nos dicen los militantes", resalta sobre el presidente y la vice y anota como un punto de esperanza las presencias en el evento de los ministros Katopodis, más allegado a Fernández, y Wado de Pedro, del sector cristinista.

peronismo futuro.jpg Miles de peronistas se reunieron en el evento organizado por el PJ mendocino.

Y cree, Destéfanis, que las diferencias no son tan fuertes: "Si no, no hubiéramos tenido a las figuras del Albertismo. Incluso había banderas de 'Alberto conducción'".

"Me genera optimismo que de verdad los de arriba puedan hablarse un poco más, que los necesitamos los de abajo", dice pero advierte: "Si tenemos que ir a una PASO se irá a una PASO, no es el fin del mundo, pasa en todos los frentes". Y eso mismo piensa también a nivel local.

¿Anabel candidata a gobernadora?

La senadora por Buenos Aires Juliana Di Tullio movió el avispero cuando dijo a viva voz que Anabel Fernández Sagasti sería la primera gobernadora mujer de Mendoza. Su declaración hizo ruido porque la propia presidenta del PJ mendocino ha dicho en más de una oportunidad que en esta ocasión "será una más".

Flor Destéfanis, muy allegada a Anabel, afirmó que solo se trató de un deseo "por cuestiones de amistad" pero que Sagasti "ya ha dicho que no tiene ganas de protagonizar".

Sobre su presente y su futuro, la intendenta reiteró sus intenciones de ir por un segundo mandato en Santa Rosa, en tanto que fue esquiva a la hora de hablar respecto de una posible sucesión de Sagasti como presidenta del PJ.

"Me siento con ganas de que los compañeros se entusiasmen. Creo que se puede llegar en las circunstancias más adversas. Que tengan la fe de que se puede, que van a perder en muchas ocasiones pero cuando uno tiene un objetivo, se enfoquen en lograrlo", dijo sin dar precisiones sobre la renovación de autoridades partidarias.