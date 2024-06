Flor Destéfanis cuestionó la decisión de Alfredo Cornejo de retirar al Gobierno del IDR y el IDC

►TE PUEDE INTERESAR: Milei ofreció el retiro voluntario a empleados del INTI y en Mendoza hay 60 en planta

Flor Destéfanis.jpg Flor Destéfanis presentó el Desafío Ñacuñán 2024 y habló de temas políticos.

Flor Destéfanis lamentó la decisión del Gobierno respecto al IDR y al IDC

La dirigente peronista fue consultada por los periodistas en la presentación del Desafío Ñacuñán, competencia que se hará en agosto y no esquivó la respuesta: "Lamentamos esta decisión porque los dos organismos han sido claves para el desarrollo de muchísimos proyectos no sólo en Santa Rosa, sino en toda la región".

Agregó Flor que el "IDR y el IDC son instituciones con mucha historia y con muy buenos trabajadores, que han colaborado siempre con nuestros productores".

Y contó: "Estamos hablando precisamente con ellos (los productores) para ver qué podemos hacer, cómo podemos llegar a la Legislatura y al Poder Ejecutivo con propuestas para que no suceda que estos organismos se vean afectados".

"Todos los organismos y entes estatales están en continua revisión. De todos los socios que tenía el IDR, el único que sostenía los gastos corrientes era el Gobierno de Mendoza. Estamos en un momento muy difícil por la caída de la recaudación y es cuando más debemos cuidar que no se gasten recursos en una superposición de funciones o de prestaciones", dijo una voz vinculada con el proceso de reacomodamiento que encara el Ejecutivo.

En breve se realizará una nueva reunión con todos los socios de la fundación en la que se analizará la búsqueda de nuevas líneas para sostener el instituto, o cuál es el camino a seguir, sobre todo para dar una certeza a los empleados, entre los que se encuentran 37 personas, entre técnicos y personal administrativo.

Destéfanis habló de la Ley Bases y de la coparticipación municipal

La jefa comunal santarrosina ratificó la posición del peronismo respecto de la Ley Bases: "Nosotros no vemos cuál va a ser el impacto directo en la gente en un momento tan difícil. No estamos en contra de debatir lo que haya que debatir pero que lo hagamos concentrados en tema por tema, no en una ley ómnibus".

Que se apruebe tema por tema. Entiendo que el año pasado la gente votó para apostar por un cambio porque quería vivir mejor pero no así. Acá los ciudadanos no sabemos qué se está votando Que se apruebe tema por tema. Entiendo que el año pasado la gente votó para apostar por un cambio porque quería vivir mejor pero no así. Acá los ciudadanos no sabemos qué se está votando

Destéfanis consideró que "el debate de la Ley Bases hoy es mediático y político pero no tiene cabida en la gente y en la vida cotidiana de cada uno de los mendocinos".

De la coparticipación, la titular del PJ dijo que "con las modificaciones aprobadas Santa Rosa está igual, no gana ni pierde".

"No obstante -advirtió- venimos repitiendo que hay que ir a la cuestión de fondo. Hoy los 18 municipios estamos cubriendo competencias que históricamente han sido de la Provincia, como seguridad, educación, mantenimiento de escuelas, viviendas. Es mucha más la responsabilidad y no se condice con los recursos que recibimos. Eso queremos poner en debate".

Desafío Ñacuñán.jpg El Desafío Ñacuñán 2024 fue presentado en la Legislatura.

El Desafío Ñacuñán

La Cuarta edición del Desafío Ñacuñan Terra Trail 2024 será el 11 de agosto.

"Estamos muy contentos porque con los años hemos logrado posicionar nuestro Desafío en el mundo del running y hoy es uno de los más convocantes en el calendario", indicó Destéfanis,.

"Los esperamos a todos el 11 de agosto en la primera Reserva de Biosfera de la provincia, en Ñacuñan. ¡Una experiencia única para la familia runners!", añadió.

Detalles de la competencia.

Carrera: Desafío Ñacuñán Terra Trail.

Desafío Ñacuñán Terra Trail. Distancias: 21, 10 y 5 km.

21, 10 y 5 km. Lugar: Reserva Biósfera de Ñacuñán (click acá para la ubicación).

Reserva Biósfera de Ñacuñán (click acá para la ubicación). Día: domingo 11 de agosto.

domingo 11 de agosto. Inscripciones para santarrosinos: presencial con el 20% de descuento presentando el DNI en Deportes del municipio.

presencial con el 20% de descuento presentando el DNI en Deportes del municipio. Inscripciones para el resto: online (click para acceder al link respectivo en https://mlteventosstore.com.ar/eventos/desafio-terra-trail-nacunan-2024/).

online (click para acceder al link respectivo en https://mlteventosstore.com.ar/eventos/desafio-terra-trail-nacunan-2024/). Costos: 5 km, $5.000 sin remera y $8.000 con remera; 10 km, $10.000 con remera; 21km, $20.000 con remera.

5 km, $5.000 sin remera y $8.000 con remera; 10 km, $10.000 con remera; 21km, $20.000 con remera. Premios: 21K, $45.000 (primer puesto), $30.000 (segundo puesto) y $20.000 (tercer puesto); 10K, $25.000, $15.000 y $10.000, respectivamente. Esta retribución es tanto para damas como caballeros.

21K, $45.000 (primer puesto), $30.000 (segundo puesto) y $20.000 (tercer puesto); 10K, $25.000, $15.000 y $10.000, respectivamente. Esta retribución es tanto para damas como caballeros. Acreditaciones: en el Gran Mendoza, en Maxi Mall (esquina avenidas San Martín y Las Heras), jueves 8 de agosto, de 16 a 19. En Santa Rosa, en el auditorio de la municipalidad, viernes 9 de agosto, todo el día.

en el Gran Mendoza, en Maxi Mall (esquina avenidas San Martín y Las Heras), jueves 8 de agosto, de 16 a 19. En Santa Rosa, en el auditorio de la municipalidad, viernes 9 de agosto, todo el día. Información turística: ingresando al portal turismosantarosamza.gob.ar se puede acceder a la oferta de hospedaje y gastronómica de Santa Rosa, como así también a todas sus atracciones.

