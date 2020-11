Fernández afirmó que el gobierno de Macri "fue una oportunidad perdida"

Puntualmente, el jefe de Estado se refirió a las obras hídricas para prevenir inundaciones en la Cuenca del Río Luján, que contaba con un "crédito ventajoso" de la CAF y del que sólo se ejecutó "un 5 por ciento, destinado a pagar auditorías y planificación".

"Cuando todo estuvo hecho para empezar, nunca se empezó: no es muy distinto cuando vemos viviendas que no se terminaron o las que nunca se entregaron, o los hospitales", sostuvo Alberto Fernández. "Cuando todo estuvo hecho para empezar, nunca se empezó: no es muy distinto cuando vemos viviendas que no se terminaron o las que nunca se entregaron, o los hospitales", sostuvo Alberto Fernández.

En la Casa Rosada, el Presidente agregó: "Uno se da cuenta de lo inexplicable, de cuáles fueron las urgencias en esos cuatro años de la Argentina. Uno se da cuenta de la oportunidad perdida para el país, porque en esos cuatro años siguieron padeciendo los que vivían a orillas del Río Luján".

Y añadió: "Me acuerdo en la campaña de 2015 de una candidata con botas entre los charcos de la inundación y con todo para hacer, nada hicieron".

Desde el Salón de las Mujeres Argentinas, Alberto Fernández señaló que "el Río Luján ha sido siempre un problema para Mercedes, Luján y Pilar y los afectados eran los sectores más humildes, porque el agua crecía sobre las orillas del río y afectaba a los sectores más empobrecidos, más necesitados".

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1326564817923141633 “La Cuenca del Río Luján siempre fue un problema, y los afectados eran los sectores más humildes que vivían a orillas del río porque no tenían otra oportunidad”. El presidente @alferdez en la firma de contratos para obras hídricas y de transporte de electricidad. pic.twitter.com/07DryeyXgw — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 11, 2020

Durante el acto, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires firmaron contratos de préstamo y garantía para la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján y el Programa Regional de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, que contarán con un desembolso parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"No es un crédito destinado a financiar la salida de capitales, sino a mejorar la vida de la gente", subrayó el jefe de Estado. "No es un crédito destinado a financiar la salida de capitales, sino a mejorar la vida de la gente", subrayó el jefe de Estado.