Feletti: "¿Los trabajadores no tienen derecho a tomarse un vinito?"

Tras la polémica que generó la medida que establece el congelamiento de precios de 1.432 productos y al ser cuestionado por los artículos contemplados, el ex diputado señaló en diálogo con Nancy Pazos en el programa Ruleta Rusa que se emite por la radio Rock and Pop: "La política alimentaria no es arroz y fideos. ¿Acaso los trabajadores no tienen derecho a celebrar las fiestas tomando un vino?".