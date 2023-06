Fayad precisó que Mendoza pierde $72.000 millones anuales por el reparto de fondos de la Nación

Víctor Fayad reclamo 2.jpg El ministro Víctor Fayad recalcó que el reparto de fondos nacionales se hace de manera caprichosa.

►TE PUEDE INTERESAR: El noveno juicio de lesa humanidad en Mendoza finalizó con seis condenas a prisión perpetua

El perjuicio que sufren las arcas locales se divide en dos. Por un lado está la coparticipación, que es sumamente difícil de cambiar porque está atada a una ley que requiere consensos especiales para modificarse. Y por otro están los llamados fondos discrecionales, que se distribuyen a criterio del gobierno nacional.

Fayad subrayó: "En el caso de la coparticipación, Mendoza viene sufriendo discriminación desde hace más de 26 años. Los fondos discrecionales deberían servir para equilibrar eso, y sin embargo se usan para favorecer a las provincias 'amigas' y discriminar a las que tienen otro signo político. Ni en la pandemia recibimos lo que nos hubiera correspondido por habitante ni bajo cualquier criterio objetivo. Siempre estamos al final de la tabla".

►TE PUEDE INTERESAR: La perspectiva jurídica del ministro de Gobierno Víctor Ibañez sobre el reclamo que hizo Mendoza por los fondos nacionales

"Un riojano recibe 10 veces más que un mendocino, y la Nación no explica por qué"

Fayad consideró que "no tiene sentido que cada riojano reciba por año $350.000 mientras que cada mendocino recibe 35.000. Estamos hablando de diez veces menos: esas son las cosas que el gobierno nacional no explica. Porque tener discrecionalidad no significa que uno no deba explicitar sus fundamentos".

Y continuó: "Claramente existe una animosidad contra la provincia que se viene arrastrando por lo menos desde los últimos 3 años. Lo que debería usarse para de alguna manera cubrir las distorsiones generadas por la ley de coparticipación -en la cual también estamos últimos- se utiliza para agravarlas".

El ministro de Hacienda afirmó que ese desbalance "genera una competencia desleal enorme, porque las provincias que reciben más fondos pueden darse el lujo de no cobrarles a sus contribuyentes los recursos que necesitan para hacer obras o para promover la radicación de empresas".

Un tercer aspecto que citó Fayad tiene que ver con el incumplimiento de compromisos asumidos. "En 2017 -recordó- todas las provincias y el gobierno nacional, en una medida que fue ratificada por todas las legislaturas provinciales y por el Congreso de la Nación, se comprometieron a que a partir del 2022 no iban a existir los subsidios diferenciales al transporte. El resultado es que acá los mendocinos estamos pagando enormes cantidades de dinero para sostener el transporte público al mismo tiempo que en el Área Metropolitana de Buenos Aires siguen con el subsidio del Estado".

casa de gobierno.jpg Distintos referentes del Gobierno de Mendoza han repetido que la decisión es "ir a fondo" con el reclamo, llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia.

►TE PUEDE INTERESAR: La madre del niño Felipe Mohammad Loncarich fue imputada por sustracción de menores y pasó al penal

Lo que se viene tras el reclamo de Mendoza por los fondos nacionales

"Antes de llegar a esto, se han agotado absolutamente todas las instancias de negociación política", aseveró Fayad, que aunque reconoce dificultades avizora un futuro con cambios.

"Las restricciones para cambiar la Ley de Coparticipación están en contra de lo que marca la Constitución Nacional. Pero yo estoy seguro de que muchas provincias que producen y que aportan, como Córdoba o Santa Fe, deben estar en una situación similar a la nuestra. Lo que pasa es que encima nosotros recibimos aún menos", agregó.

Tal como había adelantado Diario UNO, el reclamo administrativo podría continuar en otros foros e inclusive remontarse hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Va a ser un proceso largo -admitió el ministro-. Nosotros vamos a seguir reuniendo información y datos. Y lo que queremos es llegar a la modificación de estos dos bloques de transferencias. Primero, el de la Ley de Coparticipación -que es inconstritucional poque no establece criterios objetivos de reparto-; segundo, el de los fondos discrecionales, que se envían de manera arbitraria y no explicada. Por más decisión política que haya, esas decisiones tienen que estar fundadas".

A continuación, el reclamo formal que presentó Mendoza y un documento que sintetiza el contenido de los 5 anexos que elaboró Hacienda para reforzar su argumentación:

Nota MInisterio del Interior (2).pdf

Anexos Ministerio Interior (1).pdf

►TE PUEDE INTERESAR: Un reconocido periodista de Mendoza "coimeó" a policías sanjuaninos y los escrachó