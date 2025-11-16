Fabiola Yañez en la mesa de Mirtha Legrand: "Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo"

Fabiola Yañez y Alberto Fernandez Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

En otro momento de su relato contó que el período en España, adonde se mudaron luego de que Alberto Fernández culminara su mandato presidencial, el ex presidente firmó el consentimiento para el colegio pero los abandonó abruptamente.

"Cuando faltaba un día para que se cumplieran los 90 días, en los cuales nosotros íbamos a estar de forma irregular en España, él se volvió solo y nos dejó ahí", remarcó.

Además, reclamó que la Justicia actúe con "más celeridad" para la revinculación del niño, pero que "no les importó" cuando ella advirtió que Francisco no tendría un techo.

Mirtha Legrand cruzó a Yañez por la fiesta en la Quinta de Olivos

Uno de los momentos más impactantes del programa fue cuando la conductora Mirtha Legrand le reclamó a la ex primera dama por la "Fiesta de Olivos", la celebración del cumpleaños de Yañez en plena pandemia cuando regían las estrictas condiciones de encierro.

Festejo Fabiola Yañez.jpg La foto de la fiesta en Olivos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez.

"El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?", consultó Mirtha. Y Fabiola respondió: "No. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias que saques el tema".

"Te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente tiene de pronto versiones diversas", le destacó la conductora.

"Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión, mi querida y amada Goldie. A lo lejos, a través de la televisión la vi, no podía asistir", continuó Mirtha.

La ex primera dama reconoció su error y pidió perdón, cuestionando también a su ex pareja Alberto Fernández.

"No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue un brindis que 'organizó mi querida Fabiola', no fue una fiesta y no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y después apareció en una foto. Fue una cena, sí", concluyó.

¿Quién era Goldie?

Sivia Legrand, conocida como Goldie, falleció a los 93 años el viernes 1 de mayo de 2020, durante la pandemia del coronavirus. Se consagró en cine con la película Los Martes Orquídeas junto a su hermana Mirtha. Se retiró de la actuación en 1972 tras haber participado en 16 películas y 8 telenovelas.

Murió Silvia Goldie Legrand Las hermans Legrand: Goldie y Mirtha.

Las gemelas Legrand ya tienen un sitio destacado en la historia del cine, el teatro y la televisión argentinos del siglo XX. Si bien ambas tuvieron un inicio brillante en el mundo del espectáculo, Goldie (su apodo familiar) se retiró en el apogeo de su carrera. Esto permitió que su hermana Mirtha brillara hasta la actualidad como pocas estrellas argentinas. Sin embargo, la diva de los almuerzos siempre hablaba de Goldie y en más de una ocasión compartieron eventos de todo tipo, en todo el país.

Silvia, o Goldie, nació como María Aurelia Paula Martínez el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe (al sudoeste de Rosario) el mismo año en que se estrenó el primer film sonoro, “El Cantor de Jazz”.