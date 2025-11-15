La unidad no fue completa en la UCR y en Guaymallén se presentaron dos listas para ir a internas

Pero donde el consenso no se logró fue en Guaymallén. Si bien en el armado de listas para las elecciones 2027 el radicalismo guaymallino fue unido, para la elección de autoridades partidarias se dividieron dos sectores: el sector que responde al intendente Marcos Calvente, con la lista oficialista; y el que responde al ex intendente Marcelino Iglesias, que presentó la lista Adelante radicales.

Asamblea Legislativa 2025 Marcos Calvente La lista Adelante radicales se presentó para competir en la interna de la UCR frente a la lista del oficialismo, liderado en Guaymallén por Marcos Calvente. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Guaymallén, el frente interno de la UCR que no se ordena

El concejal Miqueas Burgoa -el de la polémica por el control de alcoholemia positivo- presentó la lista Adelante radicales en representación del sector de Iglesias. Se trata de una construcción que se define como alfonsinista y que busca disputarle espacio al armado de Calvente.