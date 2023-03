Alfredo Cornejo protagonizó un escándalo en el Senado y se cayó la sesión de Alcohol Cero

Se esperaba que este jueves el Senado volviera a sesionar después de cuatro meses de inactividad. Sin embargo, en medio de un clima cargado de tensión, entre gritos y reclamos desde las bancas y los balcones, la oposición se retiró del recinto expresando su disconformidad de la decisión del Frente de Todos que exigió una votación con mayoría agravada para habilitar una moción de orden pedida por el mendocino.

►TE PUEDE INTERESAR: Fernández Sagasti anticipó su apoyo a la ley de Alcohol Cero

alfredo cornejo sesion tolerancia cero.jpg Alfredo Cornejo enfrentando a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

¿Estrategia de Cornejo para no tratar el Alcohol Cero?

El jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, cruzó a su par de la bancada de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, por haber pedido alterar el orden del temario incluido en la primera sesión del Senado y acusó a la oposición de asumir "una mezquindad total" y de "viveza criolla".

Mayans respondió de ese modo al pedido formulado por Cornejo en el inicio de la sesión en el que presentó una moción de orden para que se traten en primer término los pliegos de jueces de Rosario y Córdoba y la denominada Ley Lucio y que se dejen para una sesión a realizarse el 13 de abril el resto de los proyectos incluidos en el temario.

"Es una mezquindad total", retrucó Mayans y advirtió que "como no hay consenso hay una presión de oportunidades para decir nosotros tratamos nuestros temas".

jose_mayans senado.jpg José Mayans cuestionó a Alfredo Cornejo y lo acusó de hacer caer la sesión.

En igual sentido se pronunció luego por redes sociales Anabel Fernández Sagasti: "Una vez más los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio demuestran lo que son: soberbia y mezquindad para discutir los problemas de la gente".

"Mientras se van, las familias en el Senado les piden que se queden a trabajar para tratar los proyectos de Alcohol Cero y Ley Lucio", posteó junto a un video, la senadora que ya advirtió estar a favor de la tolerancia cero al volante.

https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1641489631395950605 Una vez más los senadores y senadoras de JxC demuestran lo que son: soberbia y mezquindad para discutir los problemas de la gente.



Mientras se van, las familias en el @SenadoArgentina les piden que se queden a trabajar para tratar los proyectos de #AlcoholCero y #LeyLucio pic.twitter.com/y2fqEgwqou — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 30, 2023

El planteo de Cornejo en el Senado

El senador nacional por Mendoza advirtió antes de la sesión que las prioridades de hoy debían ser los nombramientos de jueces de Santa Fe ya que "el problema del narcotráfico es prioridad absoluta para la mayoría de los argentinos no solo para esa ciudad".

"Los pliegos de Rosario, Santa Fe y Córdoba no se han querido tratar y pedimos eso con lo cual vamos a hacer una moción de orden solicitando se someta a votación la siguiente moción que se modifique el orden de tratamiento", dijo Cornejo y enumeró los pliegos de jueces y luego el dictamen de la Ley Lucio.

"También proponemos que se aplace el tratamiento de resto de los asuntos que figuran en sesión con preferencia para próxima sesión el 13 de abril", agregó el mendocino refiriéndose, entre otras temáticas, a la ley de Alcohol Cero al Volante.

Tras el planteo de Cornejo, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, intentó someterlo a votación por mayoría agravada dado que, según su interpretación, se trataba de un "apartamiento del reglamento". Expresando su disconfomidad, la oposición se retiró del recinto.

alfredo cornejo senado.jpg Discusión en el recinto en lo que buscaba ser la primera sesión del año en el Senado de la Nación.

La postergada y cuestionada ley de Alcohol Cero al Volante

José Zuccardi volvió a cuestionar el proyecto de ley de Tolerancia Cero antes de dejar su cargo de presidente de la COVIAR (fue reemplazado en Vendimia por Mario González).

En ese momento, lo calificó como una "aberración técnica y legal", además de "demagógica".

Aseguró que "una ley de seguridad vial de un sólo artículo" no va a disminuir la siniestralidad, dado que está comprobado que "no hay accidentes de tránsito con conductores con menos de 0.5" gramos de alcohol en sangre.

COVIAR Vendimia 2023 (71).jpeg Entre el gobernador Rodolfo Suarez y Sergio Massa, el ex y el actual presidente de la COVIAR, José Zuccardi y Mario González, respectivamente. Foto: Axel Lloret

González, el riojano que lo reemplaza en la organización de bodegueros, también se mostró preocupado por la posible sanción de la ley: "Nos preocupa mucho, pero dejando bien en claro que es por el cambio de ley; estamos hablando de tolerancia, no de alcohol al volante sí o alcohol al volante no; por supuesto que estamos en contra que alguien conduzca alcoholizado; pero el cambio del 0,5 actual al cero no va a tener ningún beneficio para bajar la siniestralidad porque las estadísticas muestran que los accidentes se producen después de los 0,8 o 1 para adelante".

"Aparte -dijo a Télam-, técnicamente no es posible medir el cero absoluto con los aparatos que tenemos; creemos que es una ley que no suma a corregir el problema y sí puede ocasionar problemas a una industria como la vitivinícola que vive de esto y permite a miles de personas vivir de ella".

Por qué Mendoza no aplicará la Tolerancia Cero

Legislar en materia de tránsito es una facultad que las provincias se han reservado, sin delegarla a la Nación, explicó en su momento a Diario UNO el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibañez. Puede claro, el Congreso nacional sancionar sus normas pero para que éstas, en materia de tránsito, sean efectivas en las provincias, estas últimas deben adherir a ellas.

"Mendoza no ha adherido a la actual Ley de Tránsito Nº 24.449", dijo Ibáñez. Aunque sí ha celebrado la Provincia convenios con la Nación que tienen que ver con los controles de alcoholemia, dado que hasta ahora coinciden en el límite de 0,5 gramo de alcohol en sangre para el conductor.

Así, en Mendoza rige la Ley de Tránsito provincial Nº 9.024 que en su artículo dos establece en el ámbito de aplicación: "El territorio de la Provincia de Mendoza, incluidas las vías de circulación vehicular del dominio nacional".

"En Mendoza rige y seguirá rigiendo, en cuanto a la regulación del tránsito, su legislación propia y exclusiva, con los márgenes de tolerancia que ella misma establece", explicó el ministro para el caso de que en el Congreso se sancione una nueva ley con un índice de tolerancia diferente.