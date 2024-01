►TE PUEDE INTERESAR: La CGT llamó a estar en estado de alerta y movilización en Mendoza

operativo policial paro cgt.jpg Un impactante operativo de seguridad se implementó para controlar a los manifestantes. Foto: NA.

►TE PUEDE INTERESAR: El titular de la CGT en Mendoza pidió una reunión con Cornejo para "sacar adelante a la provincia"

El mendocino Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, se expresó en la previa y apuntó contra el dictamen en favor de la Ley Ómnibus al que se llegó el martes.

"Me parece que lo que han hecho anoche con el dictamen de mayoría, que tiene 34 disidencias, demuestra que esto no tiene consenso y que ha sido una noche de entrega del patrimonio del Estado", expresó.

"La puesta en venta y privatización de las 41 empresas del Estado es desprenderse del patrimonio nacional a seguramente un precio vil, como pasó en los 90", agregó.

En referencia al paro, remarcó: "la gente ya se los está demandando. Esperamos que el Gobierno sea respetuoso del derecho de protesta, que hoy sea un día en paz para poder manifestarnos".

Como estrategia, Prefectura bloqueó el acceso el Puente Pueyrredón para impedir el paso de los manifestantes.

paro general cgt.jpg La CGT se concentró en las inmediaciones del Congreso Nacional.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuatro claves que marcan la diferencia entre el paro en Mendoza y el de Buenos Aires

Moyano pidió "no traicionar" a los trabajadores

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, pidió a los legisladores rechazar la Ley "Bases" que se encuentra en la Cámara de Diputados y reclamó que "no traicionen a los trabajadores" y a la "doctrina del peronismo", que es "defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados".

"Que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei", pidió Moyano al hablar en la Plaza del Congreso, en el contexto del paro y marcha que realizó la CGT.

Moyano advirtió que "un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional".

"Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y no se ofendan si les dicen algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados", sostuvo.

"Si son tan guapos, aumenten el impuesto a las grandes fortunas" (Moyano) "Si son tan guapos, aumenten el impuesto a las grandes fortunas" (Moyano)

También se expidió en contra de Ganancias y pidió a los legisladores que "no se les ocurra poner otra vez el impuesto a los trabajadores. Si son tan guapos aumenten el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores".

En otra parte de su discurso, preguntó por qué "YPF no se privatiza y las otras empresas (del Estado) sí", en alusión a la exclusión de esa empresa del listado de las compañías estatales a privatizar, según el dictamen de las comisiones que analizan el proyecto en la Cámara baja.

"No se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos", advirtió Moyano.

Agregó que "esta ley de reforma laboral la escribieron Paolo Rocca y Mercado Libre" y sostuvo que "la patria no se vende, la patria se defiende".

Daer: "no actúen agazapados"

A su turno, el cosecretario general de la CGT Héctor Daer reclamó a los diputados que "no actúen agazapados en la oscuridad, miren al pueblo a la cara" y rechacen el DNU y la ley "Bases", tras lo cual advirtió que desde la central obrera van "a seguir la lucha". "No vamos a dar un paso atrás hasta que caigan esas medidas", sentenció.

Daer dijo que los planes de la administración Milei "destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical".

"Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás, viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, ¡la patria no se vende!", enfatizó.

"Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo: los alimentos, los combustibles y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados", continuó Daer.

En su crítica al Gobierno afirmó que "apuntan a todo lo popular" y ejemplificó que procuran "privatizar el deporte".

"Soy hincha de Huracán, pero quieren venir por los grandes clubes, por Boca, River, Independiente, Racing... Sepan que a los clubes también hay que defenderlos", recalcó; y alertó que también "vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes".

Al referirse a los diputados que discuten el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley "Bases", el líder del sindicato de la Sanidad les advirtió, dirigiéndose a los manifestantes: "Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros".

Daer destacó que "hoy vinieron acá la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras de nuestro país, los científicos, la cultura, el deporte, los inquilinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín".