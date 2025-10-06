En vivo: cantando y bailando Javier Milei presenta su nuevo libro "La construcción del milagro"

“¿Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra?”, expreso Milei ante un público enfervorizado.

tension en el acto de milei Momentos de tensión en la previa. Foto: A24

Incidentes en la previa

El estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, lució este lunes rodeado de un cordón policial con motivo de los incidentes entre militantes oficialistas y manifestantes opositores en la previa del acto que encabezó el presidente Javier Milei para presentar su nuevo libro.

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.

Hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que hasta pasadas las 20 no había detenidos.

El personal policial, en tanto, resultó ileso.

El evento se da en un clima de tensión tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por sus presuntos vínculos con un narco.

Durante la prueba de sonido, el mandatario transmitió en vivo por redes sociales junto a la diputada Lilia Lemoine y mostró a los integrantes de la banda que lo acompañará en el escenario.

Noticia en desarrollo.