En vivo: cantando y bailando Javier Milei presenta su nuevo libro "La construcción del milagro"

Con un show musical junto a la "Banda presidencial" Javier Milei cantó y bailó antes de presentar su nuevo libro

Por UNO
Javier Milei comenzó su presentación con un show musical.

Ante una multitud en el Movistar Arena, calculada en unas 14.00 personas el presidente Javier Milei comenzó el acto de presentación de nuevo libro "La construcción del milagro". El acto se inició con un show musical con la denominada Banda del Presidente que había estado ensayando el domingo y que incluy{o a la diputada nacional mileísta Lilia Lemoine.

El presidente hizo su ingreso minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.

“Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batlalla”: fue la frase de Milei a los kirchneristas que lanzó apenas subió al escenario, con fuerte tono electoralista.

“¿Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra?”, expreso Milei ante un público enfervorizado.

Momentos de tensión en la previa.

Incidentes en la previa

El estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, lució este lunes rodeado de un cordón policial con motivo de los incidentes entre militantes oficialistas y manifestantes opositores en la previa del acto que encabezó el presidente Javier Milei para presentar su nuevo libro.

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.

Hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que hasta pasadas las 20 no había detenidos.

El personal policial, en tanto, resultó ileso.

El evento se da en un clima de tensión tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por sus presuntos vínculos con un narco.

Durante la prueba de sonido, el mandatario transmitió en vivo por redes sociales junto a la diputada Lilia Lemoine y mostró a los integrantes de la banda que lo acompañará en el escenario.

Noticia en desarrollo.

