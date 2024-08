En Santa Rosa la oposición cuestionó el sistema de fotomultas y el martes se decidirá si se suspende

Sin embargo, el problema no es tan simple como estar de acuerdo o no con un proyecto, encontrarle irregularidades y pedir que se aclaren esas dudas. Detrás hay un trasfondo político que no se puede dejar de mencionar y que tiene que ver con la interna dentro del oficialismo santarrosino.

diego foco flor destefanis.jpg Flor Destéfanis y su marido y ex concejal, Diego Foco. Este último se fue del parlamento local en medio de acusaciones de la actual presidenta del Concejo, Débora Quiroga.

Qué se cuestiona en cuanto a las fotomultas

El asesor letrado del Concejo Deliberante, Gabriel Abruzzese, fue nombrado hace un mes por la actual presidenta del Concejo Deliberante, Débora Quiroga.