En la nueva negociación salarial, ATE y AMPROS aseguraron que no aceptarán bonos ni aumentos desactualizados

En cambio, el SUTE manifestó que, de ser acorde a la realidad que se está viviendo en el país, las propuestas que realice el gobierno deben ser consultadas con el plenario de trabajadores.

paritarias sute sedano correa.jpg Carina Sedano, secretaria general del SUTE y Gustavo Correa, secretario general de la CTA, en la última paritaria en la que acordaron con el Gobierno.

AMPROS y ATE no quieren bonos

Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, aseguró que no van a aceptar un incremento salarial en negro, dicho en oras palabras, un bono.

Lo que sí podrían es "estudiar" un incremento salarial del orden del 12%.

Sin embargo, como condición fundamental, este porcentaje debería ser calculado sobre la base del salario de marzo y no del de diciembre.

En el caso de ATE, también se basaron en no aceptar un bono a modo de incremento salarial. "No queremos más aumentos en negro, no queremos un bono. El aumento se tiene que tener como base de cálculo el mes vencido y los incrementos salariales ser acumulativos", aseveró Roberto Macho, secretario general del sindicato.

Macho aseguró, además, que el aumento no solo debe contemplar la inflación, sino la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores y la suba de las tarifas, entre otros puntos.

El SUTE no tiene una posición tomada

Gustavo Correa, secretario general de la CTA Mendoza -central de trabajadores a la que pertenece el sindicato docente SUTE- afirmó que a ellos no se les ha adelantado ningún tipo de información sobre los aumentos.

Sin embargo, basándose en las suposiciones que trascendieron desde los sectores sindicales, manifestó que si la oferta es del 12% les parece muy escasa a comparación de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo.

Con respecto a una posible oferta de un bono, el sindicalista no dijo que "no" de lleno.

"Si fuera un bono, habría que ver de qué manera se da, de cuánto es y cómo impacta en el sueldo de los trabajadores".

Por otra parte, dijo que "el SUTE es el único sindicato que tiene un plenario de trabajadores y trabajadoras activo. Son los que tienen que dar, en última instancia, la aprobación o no del ofrecimiento".

Hay que recordar que, la semana pasada, el Ejecutivo llevó a la paritaria una oferta del 10% de aumento para abril, mayo y junio y los trabajadores no estuvieron conformes. Quedaron, entonces, en realizar un cuarto intermedio hasta este miércoles 10 de abril, a fin de revisar la propuesta en base a los pedidos de los gremios.