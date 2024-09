Empresarios mendocinos dieron un fuerte respaldo a la reforma laboral de Javier Milei

►TE PUEDE INTERESAR: Se reglamentó la reforma laboral y apuntan a promover el incremento del empleo registrado

mauricio badaloni asamblea legislativa discurso cornejo 2024.jpg Mauricio Badaloni, representante de la UIA y empresario del transporte. Nicolás Ríos

"Lo que tiene de bueno es que abre la posibilidad a que nos pongamos más de acuerdo en el diseño de nuevos convenios colectivos con la flexibilidad o la inteligencia y con la dinámica que exigen los jóvenes y en ese sentido hay puntos que nos parecen importantes destacar como es el acuerdo de las indemnizaciones", aseveró.

La reforma laboral da la alternativa de que en caso de despido, el empleado pueda elegir entre la indemnización o el Fondo de Cese de Desempleo que se confecciona a partir de un porcentaje mes a mes que deposita el empleador, hasta el fin de la relación laboral.

"En este sistema que es el mismo con el que trabaja la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) nos va a permitir tener menos conflictividad laboral, gestiones de abogados y un montón de cuestiones que hacían que fuera más oneroso el despido y esto al final lo que hace es reprimir la contratación", apuntó.

Por último, subrayó que la registración simple de los empleados que será simplificada en menos pasos, puede contribuir a las altas, "porque en muchos casos no son empresas consolidadas que tienen sus contadores o abogados".

►►TE PUEDE INTERESAR: El secretario de Educación de la Nación acusó a las universidades públicas de "inventar alumnos"

"El fondo del cese laboral es un éxito en la construcción"

El presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), Dalmiro Barbeito afirmó que el esquema que replica la reforma laboral en la creación del Fondo de Cese viene de una buena experiencia en el sector de la construcción. Esto se aplica tanto para quienes están en la obra, como quienes se desempeñan en las áreas administrativas, una vez que concluye el proyecto para el que fueron contratados.

"Consideramos que es altamente positivo que se flexibilice la manera en la que se extingue una relación de trabajo con este fondo de cese laboral, que se va constituyendo mes a mes de lo que paga el empleador. Esto nos ha permitido prácticamente no tener conflictos en esta materia y lo mismo para el trabajador que puede rápidamente seguir desempeñándose en otra empresa o proyecto", argumentó Barbeito.

Dalmiro Barbeito.jpg Dalmiro Barbeito, presidente de Cecim aplaudió que se extienda el modelo UOCRA en otros sectores.

De esta manera, deseó que los buenos resultados que se reflejan en la construcción puedan darse en otras industrias.

"Nuestra experiencia es muy buena y nos parece bien que se flexibilicen estas relaciones laborales para fomentar el trabajo registrado y la generación de empleo", culminó.

La opinión de la Federación Económica de Mendoza

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su director Juan Manuel Gispert evaluó: "En términos generales nos parece alentador que empiece a discutirse y a reformarse ciertas cuestiones de la regulación laboral en Argentina.Hay un dato que es inescrutable que durante los últimos 20 años no hemos podido mejorar la formalidad en el país, por lo menos la mitad de los trabajadores está en la informalidad".

Por eso, Gispert argumentó que la legislación laboral que había hasta el momento, "no contempla la realidad de cómo funciona el mercado de trabajo".

gispert.jpg Juan Manuel Gispert integra el directorio de la Federación Económica de Mendoza.

"Lo positivo es cierto desincentivo a la judicialización laboral, al sacar las multas que eso inflaba mucho los reclamos indemnizatorios, entonces desalienta la industria del juicio. También ayuda mucho a aquellas empresas pequeñas la condonación de deudas y estimula a que empiecen a registrar a empleados que no estaban en blanco. Los que sufren más este problema son las pymes", consideró.

►TE PUEDE INTERESAR: La trama detrás del fallo contra los 8 mil nombrados por Paco Pérez y cómo los auditarán

Por último, el politólogo especializado en economía política encendió las alertas en la figura del colaborador, que es el personal con locación de servicio que no está bajo la relación laboral y que se establece para las microempresas de hasta tres empleados.

"Hay riesgo de que se judicialice esto y que la Justicia interprete que es una relación laboral normal, porque no se pueden diferenciar los derechos de un trabajador no importa si trabaja para una empresa grande o chica. Puede ser que no termine funcionando en los hechos. Y otro riesgo, pueden ser maniobras especulativas y que algunas empresas dibujen a sus trabajadores como colaboradores siendo que no cumplen los requisitos que establece la Ley", advirtió.