Empresarios mendocinos acordaron la primera cumbre de metalmecánica y minería

En ese mismo sentido, esta acción es parte de las que desde el sector empresario se propondrán para volver a instalar el tema minero y que la sociedad mendocina se instruya acerca de la posibilidad de una minería hacia el desarrollo sostenible y sustentable.

El foro, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEm) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), es acompañado también por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Adimra, y empresas privadas.

gustavo soto juan manuel ojeda martin aveiro.jpg Juan Manuel Ojeda (centro), intendente de Malargüe, propone que su departamento quede exceptuado de la normativa provincial respecto a la actividad minera. En la imagen junto a sus colegas Gustavo Soto, de Tupungato (izquierda) y Martín Aveiro, de Tunuyán (derecha).

Como expositores durante la cumbre estarán el gerente general de Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú, y el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

Dentro de la agenda propuesta para la jornada, también se podrá sobre la mesa la realidad de otras zonas del país donde la minería es una actividad pujante, y para ello disertará, por ejemplo, Mario Capello, del Grupo Sarmiento de San Juan.

Mesa nacional para destrabar la minería

La Nación conformó la primera mesa nacional para destrabar la minería sobre todo en siete provincias, entre las cuales se encuentra Mendoza.

"Lo que busca la Nación es discutir el tema de la minería y que se expongan las distintas miradas", admitió Guiñazú, quien también fue subsecretario de Minería de la Provincia.

"Nosotros tuvimos una experiencia que no fue buena, pero es valiosa a la hora de definir estrategias y entender qué funciona y qué no. Esa experiencia no deja de ser una lección aprendida, tanto para nosotros como para la Nación y otros distritos que enfrentan situaciones similares", agregó el funcionario.

potasio rio colorado.jpg El único sueño minero que Rodolfo Suarez puede reactivar en Mendoza

La agenda de la cumbre minera

El acto de apertura será a las 9 y estará a cargo de Julio Totero, secretario general de Asinmet, y Marita Ahumada, de la CAMEM.

La primera charla estará a cargo del empresario Eduardo Borri, que disertará sobre Desarrollo de proveedores metalúrgicos para la industria minera. En la mesa lo acompañarán Antonella Tassaroli (Tassaroli SA), quien hablará sobre Casos de éxitos y empleo; Walter Suárez (Gerencia de Mantenimiento Proyectos Mineros) y Luis Vacazur (Camara de Proveedores Mineros de la Puna), quien se referirán al tema Proveedores locales en un proyecto minero; y cerrará Fernando Ciacera, de la Secretaria de Minería de la Nacion, hablando sobre La integración de las cadenas de valor.

A las 10.20 se dará inicio a la segunda charla: El impacto de Potasio Rio Colorado sobre el desarrollo de Mendoza, a cargo de Emilio Guinazu (PRC SA). Continuarán el geólogo Edy Lavandaio quien se referirá a la Red de Académicos para el Desarrollo Sostenible; Ana Gil Barbera (WIM Argentina), disertará sobre la Participación de la mujer en la actividad minera; luego será el turno de Ricardo Martinez (GEMERA) quien hablará sobre La Exploración en la Argentina, y cerrarán la mesa referentes de los sindicatos Asimra, UOCRA y UOM, quienes destacarán El rol de los trabajadores.

mujeres mineras.jpg Empresarios buscan el visto bueno de la sociedad para el desarrollo de la minería en Mendoza.

Luego, desde las 11.30, comenzará la charla La minería y el agua, el ejemplo de San Juan, a cargo de Mario Capello (Grupo Sarmiento). Seguirá Marite Badui (del DGI), quien se referirá al Rol de Irrigación, el uso del agua en Mendoza; inmediatamente Raul Rodríguez, de la CAMEM, responderá la pregunta: ¿Qué perdió Mendoza por la legislación actual?; asimismo, continuará con la actividad Matías Díaz Telli, titular de la Unión Industrial de Mendoza, UIM, con la charla La importancia de la integración de los sectores industriales. Por último, el bloque 3 del Foro lo cerrará Luciano Berestein, de la Cámara nacional de Empresarios Mineros, refiriéndose a La situación de la minería en la Argentina.

El bloque de cierre, a las 12.30, tendrá como protagonistas a Silvia Rodríguez (International Women in Mining), con la charla El Rol de las mujeres en la Minería Argentina; Daniel Schteingart, del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, quien hablará sobre Los Datos de la Minería en la Argentina; el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se referirá las expectativa de su departamento en relación a la minería; y cerrarán el Foro Mariano Guizzo, presidente de Asinmet, y un representante del Gobierno de Mendoza.