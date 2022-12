Empleados públicos de Mendoza presentaron un amparo contra ATE por un "descuento inapropiado"

Son más de cien personas las que están involucradas y haciendo sus reclamos. Mientras tanto, el titular del sindicato, Roberto Macho, dijo a UNO que tiene algunas dudas sobre los denunciantes y que toda la situación le parece “direccionada”, ya que ATE no es la única agrupación que se queda con esos porcentajes a través del mecanismo.

paritarias ATE.jpg ATE y otras 16 agrupaciones sellaron sus acuerdos con el Gobierno antes de fin de año.

“Se enojan con uno y no con otros gremios que hacen lo mismo. Gracias a eso, los estatales y sus hijos tienen la secundaria en ATE, pueden iniciar una carrera terciaria y demás”, aclaró Macho, quien fuera el encargado de negociar con el Poder Ejecutivo en las distintas instancias paritarias que hubo durante el año. La penúltima había sido la más conflictiva y terminó llevándolo a estar preso durante 24 horas por reiterados cortes de calles.

El problema gira en que, para quienes sufrieron los descuentos, los valores que les sacaron fueron más altos de lo que consideran que correspondía -casi el valor de la cuota sindical, según se dijo-, pero esas sumas dependen de una ley nacional y no meramente de lo que pidan o puedan exigir las agrupaciones de empleados.

"La cuota solidaria es compartida entre distintos gremios, no únicamente nosotros”, ratificó Macho.

¿Qué es la cuota solidaria y por qué es polémica con ATE?

La cuota solidaria es la retención que los empleadores hacen a trabajadores no afiliados a ningún sindicato, para luego redireccionar ese dinero a distintos gremios; o bien afines a esa labor, o que contengan a sus compañeros de tareas. En todos los casos debe ser menor a la cuota sindical plena que pagan quienes sí decidieron sumarse. Justamente, se practica para velar por el derecho de los empleados a no afiliarse a ningún espacio gremial.

Marcha paritarias 2022.jpg Las movilizaciones y algunos paros marcaron la negociación paritaria del 2022 para los estatales mendocinos.

Esta decisión de no acoplarse es tomada para no realizar aportes, precisamente. Al menos en algunos casos la causa tiene que ver con aquel motivo. Es por eso que tiene sentido la ofuscación que mostraron estos empleados de la Administración Central mendocina, cuando sienten que a pesar de su libre albedrío sindical, igualmente tienen que dejar parte de su salario por los mismos motivos. De cualquier modo, en ATE aseguraron que no se trata de montos similares.

A nivel nacional, este concepto ya ha pasado varias veces por la Justicia, y de hecho hay bastante jurisprudencia al respecto. En Mendoza, los tribunales deberán definir ahora si tienen razón estos empleados, o si su exigencia es inválida y el dinero que se les descuenta está vien enviado a la Asociación de Trabajadores Estatales.

“No se le pide a nadie más que el monto de la cuota de afiliación, eso tiene que quedar claro”, siguió, en referencia a los aproximadamente $16 mil anuales que ATE retiene a cada uno de sus miembros. En Mendoza, se cree que la Asociación de Trabajadores del Estado cuenta con 18 mil afiliados.

